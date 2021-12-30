«Не блестят и не ярко-оранжевые». Как отличить абхазские мандарины от других

— Мы собираем только по заказу, есть покупатели, нанимаем соседей на сбор. Сдаем перекупщикам, самим никак не продать, на границу везти надо на чём-то, там еще платить пошлины. В этом году закупочная стоимость мандаринов в Абхазии — 21 рубль за килограмм, у лимонов 20 рублей. Мы сдаем по 20 рублей, а то и по 15. Иначе просто на деревьях останутся висеть. Зато большие хозяйства сдают по 45 рублей, — говорит Беслан. В его саду осталось всего несколько лимонных деревьев — для себя, не на продажу. Много с ними хлопот, могут и замерзнуть, даже минимальную минусовую температуру не выдерживают — в отличие от мандариновых, которым до 10 градусов мороза не страшны. Для разнообразия Беслан выращивает натсумикан, гибрид мандарина с апельсином, и каламондин — смесь мандарина с кумкватом. И, собственно, сам кумкват и апельсины сорта «вашингтон», вкуснее их в природе не бывает.

В Абхазии нет структуры, которая бы занималась реализацией и вывозом продукции

В 2020 году Абхазия экспортировала в Россию рекордные за последние 10 лет 68 тысяч тонн мандаринов. В этом году планировалось экспортировать около 27 тысяч тонн. Председатель Ассоциации аграриев Абхазии Джемал Эшба говорит, что удалось вывезти в Россию 30 тысяч тонн. Это приблизительно 20–30 железнодорожных составов. Джемал Эшба отмечает, что урожай в этом году в Абхазии ниже среднего, он мог быть больше, но у аграриев нет средств на проведение агротехнических мероприятий, в частности, обработку от болезней и вредителей за год нужно проводить три раза, но хотя бы на одну деньги найти. При этом можно было бы и больше продукции отправлять в Россию, например в 2003 году продажа орехов и мандаринов приносила в республиканский бюджет 60 процентов прибыли. Но с тех пор прошло много времени, в России изменились нормы и правила ввоза продукции. Абхазия не смогла вписаться в рынок, некому выстраивать логистику, заниматься провозом через границу, в стране нет структуры, которая бы занималась реализацией и вывозом продукции.

