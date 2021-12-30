«Не блестят и не ярко-оранжевые». Как отличить абхазские мандарины от других

Рынки российских городов завалены «абхазскими» мандаринами, в коробки добавляют листики цитрусовых как маркер свежести плодов: мол, приехали они прямиком с плантаций. Как реально отличить их от всех остальных —турецких, марокканских? Выясняет журналист Sochi1.RU.
В чем особенность абхазских мандаринов
Попробуйте уточнить у продавца даже на краснодарском рынке, откуда точно приехали плоды: из Ткуарчала или Гала? Именно там, в самых южных районах Абхазии, растут самые вкусные мандарины. Плантации остались еще с советских времен. Руку даю на отсечение — не ответит. Хотя абхазские мандарины еще до краснодарских рынков доезжают, но, конечно. не могут полностью обеспечить новогодними цитрусовыми всех желающих. Да и мандариновый сезон в Абхазии короткий — с ноября по январь, февраль, потом мандарины и апельсины теряют товарный вид и вкусовые качества. Их же не обрабатывают парафином, как греческие и турецкие. Тонкая шкурка начинает сохнуть. Специалисты говорят, что абхазские мандарины отличить просто: плоды разных размеров, не блестящие и не ярко-оранжевые, как, например, марокканские, а желтые. Тонкая шкурка легко чистится, а еще они всегда имеют легкую кислинку. Их всегда собирают ручным способом с помощью секатора. Каждый плод срезают под прямым углом, чтобы хвостик случайно не проколол другие плоды, иначе они быстро испортятся. Именно наличие такого зеленого хвостика и говорит о том, что созрел он в солнечной Абхазии.
Как выращивают главный новогодний фрукт
Абхазские мандарины фактически не обрабатывают химией, нет таких средств у фермеров. Беслан из Гальского района Абхазии — мандариновод в третьем поколении. Сад ему достался в наследство от деда, который одним из первых начал выращивать мандарины, завезенные из Турции. Беслан до сих пор собирает урожай с деревьев, которым уже по 80 лет. Сейчас в его саду преобладает сорт «мичуринец сухумский».
— У меня три гектара, несколько лет назад я обновил часть деревьев, которые были совсем старыми, им было около ста лет. Плоды начали мельчать, их стало всё меньше и меньше. На их место посадил молодые деревца, в этом году на них уже были мандарины. Но только после 10 лет они начнут давать большой урожай, — говорит Беслан.
Посадочный материал только местный, говорит, что пытался выращивать разные сорта, привезенные из Испании и Турции, ни один не прижился. Зато свои черенки замечательно дают корешки и быстро растут. В этом году урожай в Абхазии неважный, деревья отдыхают, в прошлом году собрать весь не удалось — просто не хватило сил.
— Мы собираем только по заказу, есть покупатели, нанимаем соседей на сбор. Сдаем перекупщикам, самим никак не продать, на границу везти надо на чём-то, там еще платить пошлины. В этом году закупочная стоимость мандаринов в Абхазии — 21 рубль за килограмм, у лимонов 20 рублей. Мы сдаем по 20 рублей, а то и по 15. Иначе просто на деревьях останутся висеть. Зато большие хозяйства сдают по 45 рублей, — говорит Беслан. В его саду осталось всего несколько лимонных деревьев — для себя, не на продажу. Много с ними хлопот, могут и замерзнуть, даже минимальную минусовую температуру не выдерживают — в отличие от мандариновых, которым до 10 градусов мороза не страшны. Для разнообразия Беслан выращивает натсумикан, гибрид мандарина с апельсином, и каламондин — смесь мандарина с кумкватом. И, собственно, сам кумкват и апельсины сорта «вашингтон», вкуснее их в природе не бывает.
В Абхазии нет структуры, которая бы занималась реализацией и вывозом продукции
В 2020 году Абхазия экспортировала в Россию рекордные за последние 10 лет 68 тысяч тонн мандаринов. В этом году планировалось экспортировать около 27 тысяч тонн. Председатель Ассоциации аграриев Абхазии Джемал Эшба говорит, что удалось вывезти в Россию 30 тысяч тонн. Это приблизительно 20–30 железнодорожных составов. Джемал Эшба отмечает, что урожай в этом году в Абхазии ниже среднего, он мог быть больше, но у аграриев нет средств на проведение агротехнических мероприятий, в частности, обработку от болезней и вредителей за год нужно проводить три раза, но хотя бы на одну деньги найти. При этом можно было бы и больше продукции отправлять в Россию, например в 2003 году продажа орехов и мандаринов приносила в республиканский бюджет 60 процентов прибыли. Но с тех пор прошло много времени, в России изменились нормы и правила ввоза продукции. Абхазия не смогла вписаться в рынок, некому выстраивать логистику, заниматься провозом через границу, в стране нет структуры, которая бы занималась реализацией и вывозом продукции.
— Наша структура на границе оформляет таможенные документы и берет за это деньги. Каждый год стоимость вывоза разная: от 9 до 12–13 рублей за килограмм. Частники, которые выращивают три, пять, десять тонн, не могут продать мандарины по более дорогой цене, а крупные хозяйства могут привлечь оптовых покупателей, — говорит Джемал Эшба. Большие хозяйства могут и устанавливать выгодную для себя цену, в этом году она составляет 45 рублей за килограмм, они же могут перекупщику быстро приготовить крупную партию цитрусовых. Поэтому связываться с мелкими частниками и собирать в разных местах по нескольку тонн продукции никто не хочет. Необходимо создать единый рыночный механизм — предприятие, которое бы скупало у населения продукцию, калибровало и фасовало. И это должно быть коммерческое предприятие, считает Джемал Эшба. Он отметил, что ситуация на российско-абхазской границе также вносит свои сложности. Перевозка больших партий цитрусовых — это уже внешнеэкономическая деятельность. По закону перевезти через границу 500 килограммов обычный человек не может, их нужно оформлять как коммерческий груз. А это уже другие деньги. Поэтому он нанимает специальных людей с тачками, которые под видом ручной клади перевозят партию мандаринов. Проще и дешевле заплатить за это, чем платить брокеру на границе, платить за машину, оплачивать пошлину.
— На границе есть фирмы, которые занимаются оформлением грузов. Им просто нужно заплатить. Частник свою тонну мандаринов может выгодно продать, только если перевезти за границу, — говорит Джемал, при этом жители Абхазии почему-то считают, что российские таможенники должны им предоставить какие-то особые преференции на провоз продукции, но пограничные правила созданы для всех, и абхазам просто нужно их выполнять.
В Сочи цитрусовым холодно
В Сочи в промышленных масштабах сейчас цитрусовые не выращивают, немного садов осталось от бывшего совхоза «Россия», который находится рядом с границей. В Адлерском районе их выращивают только на приусадебных участках для себя. В Лазаревском и Центральном районах для них уже холодновато, особенно для лимонов, их можно выращивать только под укрытием. Ашот Балаян в своем саду в Адлере каждую осень строит небольшие парники над лимонными деревьями, так они не вымерзают.
— Мандаринам ничего не бывает. До минус 11 у нас опускалось, нормально, не померзли. А лимоны даже в 0 градусов уже начинают листья сбрасывать. Их никогда в промышленных масштабах в Сочи не выращивали. В Абхазии на несколько градусов теплее, чем у нас, — говорит Ашот, при этом сочинские и абхазские лимоны отличаются от турецких, например, ярким цветом и тонкой кожурой, наиболее выраженным вкусом и легкой горчинкой. Ашот свой цитрусовый сад начинал с нуля. Еще в конце 80-х годов посадил первые деревца, сейчас у него 70 соток земли и более 200 цитрусовых деревьев. За сезон собирает около 500 килограммов, у него есть постоянные покупатели, которые знают, что химией он не пользуется.
— Мандарины, апельсины очень любят навоз. Я их только этим и подкармливаю. И, конечно, нужно обрабатывать от болячек. Сажистый грибок — постоянная проблема. Только не обработал — всё, листья почернели и опали, — говорит Ашот.
СЮЖЕТ
Непросто и высадить, и вырастить сад. Каждое дерево нужно окулировать, или сделать прививку, тогда дождешься плодов. Прививки делают на кусты понцируса, еще его называют лимоном трехлисточковым. Он холодостойкий, дает плоды, но они несъедобные. На одно дерево можно привить ветки мандарина, апельсина, лимона — и все эти ветки будут давать свои плоды, говорит Ашот. Он мечтает создать свое «Дерево дружбы», как в одноименном сочинском парке, на котором сделано 630 разных прививок. В следующем сезоне планирует заняться выращиванием манго и авокадо в теплице, изучает опыт.