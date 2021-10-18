Новосибирцев перепугал самолет, оставивший в небе белые следы — объясняем, почему это не распыление ковида

Ученые объяснили белые следы от самолетов в небе над Новосибирском
Сегодня утром, 18 октября, в небе над Новосибирском растянулись белые следы от самолета. Некоторые горожане предположили, что таким образом над городом распыляют опасные вещества. Мы поговорили с экспертами, чтобы объяснить, почему это не так.
О странных следах от самолета в редакцию написала читательница Диана:
— Небо над микрорайоном «Европейский берег» в понедельник утром. В небе — несколько самолетов, которые оставляют за собой длинные следы. Полосы постепенно расширяются и превращаются в перистое облако. Для примера, на одном из видео летит обычный самолет, и никакого следа не оставляет, — написала Диана. Девушка отметила, что замечает явление не в первый раз и попросила разобраться, в чем дело.
Диана также публиковала посты о полосах от самолета в паблике микрорайона в соцсети «ВКонтакте». Некоторые люди в комментариях предположили, что таким образом распыляют «коронавирус», но большинство сошлись на версии, что это обычный конденсационный след. Свои публикации сибирячка сопровождала хэштегом «химтрейлы».
Что такое химтрейлы?
По мнению конспирологов, иногда правительство под видом конденсационного следа от самолетов распыляет некие опасные «химикаты». Их называют «химтрейлы» или «химиотрассы». Это довольно распространенная теория заговора: например «ВКонтакте» насчитывается 56 групп, посвященных химтрейлам, в некоторых из них тысячи участников. По хэштегу «химтрейлы» в Instagram более 5000 публикаций.
По мнению сторонников этой теории, не любой след от самолета является химтрейлом — такие следы остаются на небе несколько часов и со временем расширяются.
Истоки теории уходят к операции «Попай» американской армии США во время войны во Вьетнаме в 1967–1972 годах. Тогда авиация распыляла в дождевых облаках иодид серебра, чтобы вызвать дожди, тем самым лишить противника урожая и размыть дороги.
Однако в 1977 году ООН приняла конвенцию о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (ENMOD). Ее придерживаются многие страны, в том числе Россия, Китай и США.
Сам термин «химтрейлы» впервые официально упоминается в 2001 году в акте H.R. 2977 Конгресса США. Там о нем сказано как об одном из средств экзотического вооружения. В России слово «химиотрасса» (как дословный перевод с английского) впервые появилось в статье уфолога Николая Субботина.
Известность в Америке и России химтрейлы приобрели только к 2007 году, когда местное телевидение штата Луизиана связало сетку из следов от самолетов на небе с повышением концентрации бария. Телеканал сделал вывод, что виноваты в том химтрейлы. Позднее выяснилось, что журналисты ошиблись и неправильно посчитали концентрацию, сообщал РБК.
Что это за след в небе?
Как рассказывает доцент кафедры общей физики НГТУ, кандидат технических наук Валерий Христофоров, такой след в небе — нормальное явление:
— Это переохлажденный водяной пар. Когда самолет летит, из выхлопа у него выбрасываются мелкие частички, и на этих частичках конденсируется вода. Мы видим, по сути дела, туман, который образуется в переохлажденном воздухе. Там очень чистый воздух, поэтому там просто так облако не образуется, а когда там выбрасываются частички, на них образуются капельки воды, — объяснил ученый.
Он добавил, что след может и не оставаться: это зависит от состояния воздуха — если воздух не переохлажден, то и следа не будет.
По словам кандидата технических наук, доцента кафедра технической теплофизики факультета летательных аппаратов НГТУ Максима Горбачева, в следах от самолета действительно могут быть вредные вещества, но они не опаснее выхлопов автомобиля:
— Это дымовые газы, выходящие из двигателя летательного аппарата. То, что они белого цвета на высоте, — это всего лишь конденсированная влага. Пары воды, грубо говоря. Там есть, конечно, какие-то отработанные газы, но их концентрация настолько мала, что автомобиль, едущий по земле, причиняет больше вреда экологии. Понятно, что любой двигатель внутреннего сгорания выделяет некоторое количество вредных примесей, но тут нужно приятное с полезным совмещать: или летать быстро, или медленно, но более экологично, — говорит Максим Горбачев.
По словам ученого, то, что след со временем расширяется, тоже нормально:
— Движение масс на высоте никто не отменял, его просто раздувает. Тут полную аналогию можно провести с трубой ТЭЦ. При выходе отработанных газов струя узкая, но потом она расширяется, смешивается с воздухом.
В сентябре новосибирцев смутил странный «луч» света в небе над Новосибирском. Тогда мы также спросили ученого, что это может быть.
А в ноябре 2020 года жителей элитного ЖК «Оазис» смутило строительство вышки сотовой связи недалеко от домов. Они боялись вредного излучения от нее.