Новосибирцев перепугал самолет, оставивший в небе белые следы — объясняем, почему это не распыление ковида

Сегодня утром, 18 октября, в небе над Новосибирском растянулись белые следы от самолета. Некоторые горожане предположили, что таким образом над городом распыляют опасные вещества. Мы поговорили с экспертами, чтобы объяснить, почему это не так.

О странных следах от самолета в редакцию написала читательница Диана:

— Небо над микрорайоном «Европейский берег» в понедельник утром. В небе — несколько самолетов, которые оставляют за собой длинные следы. Полосы постепенно расширяются и превращаются в перистое облако. Для примера, на одном из видео летит обычный самолет, и никакого следа не оставляет, — написала Диана. Девушка отметила, что замечает явление не в первый раз и попросила разобраться, в чем дело.

