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Новосибирцы увидели в небе над городом странное оптическое явление

Странный луч света заметили сегодня вечером

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Специалист городского планетария предположил, что виной всему цирк

Специалист городского планетария предположил, что виной всему цирк

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Вечером в среду, 22 сентября, в небе над Новосибирском появился странный «луч» света. Подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» поделились фотографиями необычного явления и уточнили, что заметили его над Нарымским сквером.

Очевидцы сфотографировали явление с разных сторон

Очевидцы сфотографировали явление с разных сторон

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Специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин предположил, что луч света никак не относится к природным астрономическим явлениям. По его словам, это может быть лазер из цирка, который располагается рядом с Нарымским сквером.

По данным сайта Новосибирского Государственного цирка, с 18 сентября с программой в городе выступает «Цирк на воде». В его представлении задействовано лазерное шоу. Согласно расписанию, самое позднее представление стартует как раз вечером — в 17 часов — и длится два с половиной часа.

Олег Кашин также предположил, что вряд ли это явление относится к «световым столбам»:

— Столбы имеют одно направление на стороны света, а это явление, как я понял, все видят в разных направлениях, потому что находятся вокруг него.

Корреспондент НГС попыталась связаться с приемной директора или администрацией цирка, однако никто не ответил.

Минувшим летом новосибирцы внезапно увидели в небе гало, которое обычно возникает зимой. Синоптики объяснили, что стало причиной появления этого небесного явления в теплую погоду.

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лазерлучнебесное явление
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