Новосибирцы увидели в небе над городом странное оптическое явление

Вечером в среду, 22 сентября, в небе над Новосибирском появился странный «луч» света. Подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» поделились фотографиями необычного явления и уточнили, что заметили его над Нарымским сквером.
Специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин предположил, что луч света никак не относится к природным астрономическим явлениям. По его словам, это может быть лазер из цирка, который располагается рядом с Нарымским сквером.
По данным сайта Новосибирского Государственного цирка, с 18 сентября с программой в городе выступает «Цирк на воде». В его представлении задействовано лазерное шоу. Согласно расписанию, самое позднее представление стартует как раз вечером — в 17 часов — и длится два с половиной часа.
Олег Кашин также предположил, что вряд ли это явление относится к «световым столбам»:
— Столбы имеют одно направление на стороны света, а это явление, как я понял, все видят в разных направлениях, потому что находятся вокруг него.
Корреспондент НГС попыталась связаться с приемной директора или администрацией цирка, однако никто не ответил.
Минувшим летом новосибирцы внезапно увидели в небе гало, которое обычно возникает зимой. Синоптики объяснили, что стало причиной появления этого небесного явления в теплую погоду.