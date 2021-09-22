Новосибирцы увидели в небе над городом странное оптическое явление

Специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин предположил, что луч света никак не относится к природным астрономическим явлениям. По его словам, это может быть лазер из цирка, который располагается рядом с Нарымским сквером.

