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Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в Новосибирской области (уже второе за неделю)

Эпицентр находился недалеко от Искитима

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Эпицентр находился недалеко от деревни Девкино&nbsp;

Эпицентр находился недалеко от деревни Девкино 

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Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в Новосибирской области

В ночь на четверг, 22 апреля, в Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло к востоку от Искитима, эпицентр находился примерно в 2 км северо-западнее деревни Девкино в Искитимском районе и был зафиксирован в 01:50 по местному времени.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,4 балла по шкале MSK-64.

Неделю назад примерно в этом же месте уже фиксировалось похожее землетрясение. Тогда директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов пояснил, что это было не природное землетрясение, а взрыв угольного бассейна.

А в сентябре прошлого года в Искитимском районе произошло самое сильное за последние 100 лет землетрясение в Горловском угольном бассейне. Толчки почувствовали жители Ложка.

Тогда же директор Александр Еманов сообщил НГС, что частота и сила землетрясений в будущем будут только нарастать:

— Существует закон повторяемости в разрушениях — если у вас много очень мелких толчков, то произойдут события большой энергии. Если больше энергии накопилось, то произойдут еще большие инциденты. И всегда график повторяемости — линейный. Одни мелкие землетрясения происходить не могут. Если у тебя магнитуды 4 будут десятками идти, то вот она, 5-я, рядом. Сначала возникает много маленьких трещин, а затем проходит по ним большая трещина — и так на увеличение. До каких энергий это может дойти? Спрогнозировать сейчас трудно. Но сила землетрясений будет увеличиваться, если не принимать меры.

Два года назад мы побывали в деревне Харино, где жители уже привыкли к толчкам, — смотрите наш репортаж оттуда.

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