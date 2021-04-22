Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в Новосибирской области (уже второе за неделю)

Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в Новосибирской области
В ночь на четверг,
Землетрясение произошло к востоку от Искитима, эпицентр находился примерно в
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила
Неделю назад примерно в этом же месте уже фиксировалось похожее землетрясение. Тогда директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов пояснил, что это было не природное землетрясение, а взрыв угольного бассейна.
А в сентябре прошлого года в Искитимском районе произошло самое сильное за последние
Тогда же директор Александр Еманов сообщил НГС, что частота и сила землетрясений в будущем будут только нарастать:
— Существует закон повторяемости в разрушениях — если у вас много очень мелких толчков, то произойдут события большой энергии. Если больше энергии накопилось, то произойдут еще большие инциденты. И всегда график повторяемости — линейный. Одни мелкие землетрясения происходить не могут. Если у тебя
Два года назад мы побывали в деревне Харино, где жители уже привыкли к толчкам, — смотрите наш репортаж оттуда.