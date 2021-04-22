Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в Новосибирской области (уже второе за неделю)

В ночь на четверг, 22 апреля , в Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 . Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло к востоку от Искитима, эпицентр находился примерно в 2 км северо-западнее деревни Девкино в Искитимском районе и был зафиксирован в 01:50 по местному времени.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,4 балла по шкале MSK-64 .



Неделю назад примерно в этом же месте уже фиксировалось похожее землетрясение. Тогда директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов пояснил, что это было не природное землетрясение, а взрыв угольного бассейна.