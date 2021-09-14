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Власти назвали сумму гранта на графическую реконструкцию новосибирских крепостей эпохи Петра I

Работы планируют закончить в 2022 году к юбилею императора

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Размер гранта составил около 1,5 миллиона рублей

Размер гранта составил около 1,5 миллиона рублей

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На графическую реконструкцию острогов Новосибирской области потратят 1,5 миллиона рублей. В начале сентября власти заявили о том, что планируют реконструировать в Новосибирской области пять первых деревянных крепостей, созданных при Петре I. Среди объектов реконструкции — Умревинский острог, построенный в 1703 году. Это самый первый острог на территории региона.

— Речь идет о проекте «Пять петровских крепостей», партнером которого выступает Новосибирский государственный краеведческий музей, подведомственный Министерству культуры НСО. Данный проект АНО «Сибирское музейное агентство» вошел в число победителей конкурса по предоставлению грантов СО НКО Новосибирской области в 2021 году. Размер гранта — 1 499 960,00 рублей, — рассказали в пресс-службе регионального Министерства культуры.

Во время проекта будет сделана серия графических и объемных реконструкций. Итоги работы представят на выставке, которая пройдет в стенах музея, а также в населенных пунктах, где находились крепости.

Умревинский острог — первый административно-оборонительный пункт Российского государства в Новосибирской области, построенный в 1703 году. Достопримечательность находится в Мошковском районе, в 105 км от Новосибирска (по данным 2ГИС). С 2016 года острог имеет статус памятника архитектуры федерального значения, он состоит из комплекса оборонительных сооружений, построек во внутреннем дворе, некрополя, церкви, посада и дороги.

Памятник расположен в Мошковском районе

Памятник расположен в Мошковском районе

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В середине августа под Новосибирском состоялся ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Сибирский огонь» — участники переоделись в костюмы разных эпох.

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