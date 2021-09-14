Власти назвали сумму гранта на графическую реконструкцию новосибирских крепостей эпохи Петра I

На графическую реконструкцию острогов Новосибирской области потратят 1,5 миллиона рублей. В начале сентября власти заявили о том, что планируют реконструировать в Новосибирской области пять первых деревянных крепостей, созданных при Петре I . Среди объектов реконструкции — Умревинский острог, построенный в 1703 году. Это самый первый острог на территории региона.

— Речь идет о проекте «Пять петровских крепостей», партнером которого выступает Новосибирский государственный краеведческий музей, подведомственный Министерству культуры НСО. Данный проект АНО «Сибирское музейное агентство» вошел в число победителей конкурса по предоставлению грантов СО НКО Новосибирской области в 2021 году. Размер гранта — 1 499 960,00 рублей, — рассказали в пресс-службе регионального Министерства культуры.