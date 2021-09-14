Власти назвали сумму гранта на графическую реконструкцию новосибирских крепостей эпохи Петра I

На графическую реконструкцию острогов Новосибирской области потратят
— Речь идет о проекте «Пять петровских крепостей», партнером которого выступает Новосибирский государственный краеведческий музей, подведомственный Министерству культуры НСО. Данный проект АНО «Сибирское музейное агентство» вошел в число победителей конкурса по предоставлению грантов СО НКО Новосибирской области в 2021 году. Размер гранта —
Во время проекта будет сделана серия графических и объемных реконструкций. Итоги работы представят на выставке, которая пройдет в стенах музея, а также в населенных пунктах, где находились крепости.
Умревинский острог — первый административно-оборонительный пункт Российского государства в Новосибирской области, построенный в 1703 году. Достопримечательность находится в Мошковском районе,
В середине августа под Новосибирском состоялся ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Сибирский огонь» — участники переоделись в костюмы разных эпох.