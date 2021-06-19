«Плохо никому не будет». Артистка, которая сыграла главную роль в скандальном спектакле с Бузовой, рассказала, как это было

В конце прошлой недели в Москве на сцене МХАТа имени Горького прошли два премьерных показа спектакля «Чудесный грузин», рассказывающего о молодом Иосифе Сталине. Одну из главных ролей сыграла 20-летняя актриса из Екатеринбурга Амина Синагатуллина. Она предстала в образе Наташи — дочери старого друга Сталина.
Но затмила все новости об этом спектакле Ольга Бузова, сыгравшая в нем певицу кабаре Беллу Шанталь. Мы поговорили с Аминой о том, как ей далась такая большая роль во МХАТе, которая едва не прошла мимо нее, почему Сталин в «Чудесном грузине» показан обаятельным и что она думает обо всем хейте вокруг участия Ольги Бузовой в спектакле.
Амине Синагатуллиной 20 лет. Она жила в Екатеринбурге, училась в лицее № 110 и при этом выступала в Детском театре. В 2019 году переехала в Москву, поступила в ГИТИС. До «Чудесного грузина» играла на сцене Московского художественного академического театра драмы им. Максима Горького в спектаклях «Снежная королева» и «Синяя птица».
— Я читала, что изначально вас вообще не рассматривали на эту роль. Как в итоге получилось попасть в этот спектакль?
— Мы играли другой спектакль, и в это время как раз начались репетиции «Чудесного грузина». Актеры спросили, задействована ли я в нем, и очень удивились, когда я ответила, что нет. Мне кажется, я очень похожа внешне и внутренне на героиню, которую я играю. Поэтому все сказали, что мне нужно попробовать. Я попросила режиссера рассмотреть меня на роль, и все сложилось.
— Насколько волнительно было играть такую большую роль на сцене МХАТа?
— В этом театре да, [волнительно]. До этого я в Екатеринбурге занималась в детском театре и там играла. Но во МХАТе это моя первая большая роль. Учитывая, что я еще студентка, было безумно волнительно. Это огромная ответственность. Нельзя было подвести ни себя, ни мастера курса, при этом соответствовать уровню театра.
— А как вам сама история? Спектакль критикуют в том числе и за то, что Сталин показан в нем таким милым и будто бы положительным.
— Задача была показать дьявольское обаяние Сталина — как он завлекал людей, заманивал на свою сторону, заставлял что-то делать. И всё за счет своего обаяния. Поэтому в нашем спектакле он такой милый и всем нравится.
— Работа над спектаклем шла долго. На каком этапе к вам присоединилась Ольга Бузова?
— Репетиции длились полгода. Изначально роль Беллы Шанталь исполняла актриса нашего театра, но она заболела коронавирусом и надо было срочно искать замену. Мы решили попробовать кого-то из медийных актеров. Было много разных вариантов. Не уверена, насколько эта информация конфиденциальна. Пробовались разные актрисы, но долго не могли остановиться на ком-то одном. В итоге выбрали Ольгу. Это было примерно за месяц до премьеры.
— Медийность была важна, чтобы привлечь внимание всей ее армии поклонников к спектаклю?
— Мне кажется, что, если из-за того, что Бузова сыграет в театре, кто-то придет посмотреть на нее, при этом увидит спектакль и поймет для себя какие-то важные вещи, от этого плохо никому не будет. Даже наоборот.
— Каким было ее участие в репетициях? Она оставалась на весь прогон или приезжала только минут на 15, чтобы отработать свои реплики?
— Когда она пришла, мы были уже на финальном этапе, репетировали на сцене. Когда она могла, она оставалась на весь прогон, когда не получалось — приходила отрабатывать только свои сцены. Но она очень много времени проводила в театре.
Ольга быстро влилась в процесс. Надо еще помнить, сколько она за это время выступала на мероприятиях, получала разные премии... Все свободное время она была в театре.
— Как вам с ней работалось?
— Вполне комфортно. У меня с ней не было совместных сцен. Мне кажется, тут немного преувеличена [реакция людей].
Судить по работе можно только после просмотра. В театрах играют и люди без образования, но при этом они могут быть очень талантливыми. И в то же время есть бездарности с актерским образованием.
— По-вашему, Бузова справилась?
— С поставленной ей задачей Ольга вполне справилась. Она была уместна.
— Ее критиковали и после премьеры. Сергей Безруков, например, очень резко высказался.
— Я бы вообще воздержалась от комментариев по этому поводу, потому что, на мой взгляд, это было слишком грубо.
Если ты занимаешься искусством, скатываться до таких низких вещей, как по мне, очень странно. При этом есть два вида критики и, если бы он написал, чего Ольге не хватает — хотя тоже странно говорить об этом на всю страну, но все же это была бы конструктивная критика, — если бы он сказал ей, что нужно сделать, чтобы стать лучше. А он просто сказал, что таких людей не должно быть в театре, и очень язвительно вспомнил о Станиславском. Это не поступок профессионала.
— На сцене была задача затмить Ольгу Бузову со всей ее популярностью?
— Поначалу было немножко странное чувство, но оно быстро прошло. Для меня, с одной стороны, это и не может быть странно, потому что это Ольга Бузова, но, с другой, это ведь не только ее спектакль.
— Но какой-то отклик о своей работе вы уже получили? От тех же критиков.
— Все критические статьи по этому спектаклю, мне кажется, полностью заняты персоной Бузовой, поэтому, чтобы конкретно мне что-то говорили, такого не было. Пока все внимание ей. В каких-то статьях я замечаю, что упоминается не только фамилия Ольги, но пока все внимание ей.
Мне было, наверное, достаточно отзывов, которые я получила от зрителей после спектакля. Мне сказали много слов, ради которых я и пребываю в театре: что это как-то вдохновило, как-то помогло. Это было очень приятно.
— То есть для вас театр — это не одна из ступеней, чтобы попытаться пробиться в кино, например?
— Для меня основная любовь — это театр. Я просто хочу что-то светлое и чистое нести в мир. Необязательно с конкретным человеком (режиссером или актером. — Прим. ред.), просто хочется участвовать в хороших спектаклях, которые рассказывают о правильных вещах и учат чему-то.
— «Чудесный грузин» был таким?
— Я думаю, что да.