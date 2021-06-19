«Плохо никому не будет». Артистка, которая сыграла главную роль в скандальном спектакле с Бузовой, рассказала, как это было

Амине Синагатуллиной 20 лет. Она жила в Екатеринбурге, училась в лицее № 110 и при этом выступала в Детском театре. В 2019 году переехала в Москву, поступила в ГИТИС. До «Чудесного грузина» играла на сцене Московского художественного академического театра драмы им. Максима Горького в спектаклях «Снежная королева» и «Синяя птица».

— Я читала, что изначально вас вообще не рассматривали на эту роль. Как в итоге получилось попасть в этот спектакль?

— Мы играли другой спектакль, и в это время как раз начались репетиции «Чудесного грузина». Актеры спросили, задействована ли я в нем, и очень удивились, когда я ответила, что нет. Мне кажется, я очень похожа внешне и внутренне на героиню, которую я играю. Поэтому все сказали, что мне нужно попробовать. Я попросила режиссера рассмотреть меня на роль, и все сложилось.