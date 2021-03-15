«У нас были мощные артисты»: Чурсина против Пересильд. Команда первой «Угрюм-реки» — о новой экранизации

Сам я сериал не оцениваю. Я его снимал, я знаю все его плюсы и минусы. Я лучше всех, кто что-то пишет в интернете, знаю все его недостатки, потому что я их создавал. Это мои ошибки. И я знаю все его достоинства, потому что это мои достоинства. Это как оценивать своего ребенка.

Он получился такой, какой получился. В меня. Кривенький? Ну значит, я кривенький. О вкусах не спорят, что здесь говорить.

Людмила Чурсина, исполнительница роли Анфисы в «Угрюм-реке» 1968 года



Я люблю это произведение, я люблю эту роль и с удовольствием ее играла. Снимали на Свердловской киностудии, студия бедная, денег мало — из одного платья перешивали то кофту, то юбку, то чепчик. Всё это было достаточно бедно, но с душой, потому что такие роли и такие произведения попадаются даже не каждое десятилетие.



Естественно, всегда будут желающие на хорошем материале поработать. Но тут нужно посмотреть всё, а потом уже судить, как там Юлия Пересильд, как там Александр Горбатов в роли Прохора. У нас были замечательные артисты, мощные.

