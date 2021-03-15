«У нас были мощные артисты»: Чурсина против Пересильд. Команда первой «Угрюм-реки» — о новой экранизации

Команда первой «Угрюм-реки» прокомментировала выход новой экранизации
В эфире Первого канала идет новая экранизация романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» от режиссера Юрия Мороза. В главных ролях Юлия Пересильд, Александр Горбатов и Александр Балуев.
Действие романа происходит на рубеже XIX–XX веков, во время золотой лихорадки в Сибири. История о том, как главный герой Прохор Громов меняется, когда богатеет.
Снимался сериал на Урале, где над первой экранизацией романа на Свердловской киностудии в
Юрий Мороз, режиссер сериала «Угрюм-река» (2020 год)
— У меня уже была экранизация «Братьев Карамазовых», и то же самое было: задавали вопросы, зачем экранизировать классику, зачем портить старый фильм? Хотя предыдущая экранизация «Братьев Карамазовых» и моя вообще никак не стыковались, это абсолютно разные фильмы по структуре и по всему остальному. То же самое с «Угрюм-рекой». Я спокойной отношусь к таким комментариям.
Даже если бы мы старались быть похожими, мы же всё равно отличались бы от прежней экранизации. Наш взгляд на историю всё равно другой. Я считаю, что по строению и своей структуре «Угрюм-река» очень похожа на «Братьев Карамазовых». И в том, и в другом произведении отец с сыном бьются за женщину. И там, и там побеждает сын, а разлучницы умирают. Дальше возникает еще один любовный треугольник и там, и там.
Это абсолютно идентичная структура. Только если произведение Достоевского — это философский роман, потому что он затрагивает огромный круг морально-нравственных и этических проблем, то «Угрюм-река», с моей точки зрения, более бытоописательский роман, если можно так сказать. Он как раз интересен тем, что очень подробно описан сибирский быт того времени.
Плюс главный персонаж [в «Угрюм-реке»], который, если грубо говорить, Митя Карамазов и Иван Карамазов в одном флаконе. Шишков немножко взял того, немножко сего, всё перемешал, и из этого получилась «Угрюм-река».
Старая экранизация — это старая экранизация, там другой объем, совершенно иные задачи ставились, другие идеи рассматривались. По уму это не нужно сравнивать. К тому же мы ведь не снимаем ремейк фильма, мы экранизируем книгу.
Классика потому и классика, что она позволяет интерпретацию в том или ином виде.
Прежняя картина вышла 50 лет назад. Что за интернет-пользователи, которые помнят и знают тот фильм? Это
Если человек смотрел «Угрюм-реку» в детстве и сейчас сравнивает с нашей экранизацией, у меня нет вопросов.
Сам я сериал не оцениваю. Я его снимал, я знаю все его плюсы и минусы. Я лучше всех, кто что-то пишет в интернете, знаю все его недостатки, потому что я их создавал. Это мои ошибки. И я знаю все его достоинства, потому что это мои достоинства. Это как оценивать своего ребенка.
Он получился такой, какой получился. В меня. Кривенький? Ну значит, я кривенький. О вкусах не спорят, что здесь говорить.
Людмила Чурсина, исполнительница роли Анфисы в «Угрюм-реке» 1968 года
Я люблю это произведение, я люблю эту роль и с удовольствием ее играла. Снимали на Свердловской киностудии, студия бедная, денег мало — из одного платья перешивали то кофту, то юбку, то чепчик. Всё это было достаточно бедно, но с душой, потому что такие роли и такие произведения попадаются даже не каждое десятилетие.
Естественно, всегда будут желающие на хорошем материале поработать. Но тут нужно посмотреть всё, а потом уже судить, как там Юлия Пересильд, как там Александр Горбатов в роли Прохора. У нас были замечательные артисты, мощные.
Я посмотрела отрывками, полностью посмотреть пока не было времени. Так что пока сложно судить, но мне кажется, у нас мощнее всё было.
У каждого свое восприятие и понимание. Прошло время, новые герои, новые представления о чувствах, о страстях. Очень хороши пейзажные съемки, а всё остальное я не берусь судить.
Вячеслав Шмыров, киновед
Фильм Ярополка Лапшина при всех своих качествах, к сожалению, технически очень устарел, несмотря на выдающиеся актерские работы. Никто не сделал попытки его вовремя отреставрировать.
Тот фильм стали забывать. Он, может, и стал событием, но только для людей старших поколений, а другие поколения уже этот фильм не знают. Сама тема благодатная — Урал, Сибирь, покорение новых пространств, борьба с явлениями природы, могучие характеры, купечество, русский капитализм, который делает первые шаги... Это очень благодатно для кино, потому что дает возможность для показа природы, каких-то совсем потаенных уголков того же Урала.
Это богатый материал для актерских работ, потому что здесь мощнейшие индивидуальности. Поэтому возвращение к такому роману очень естественно, другой вопрос — что получилось. Какие-то до меня доходят первые отклики. Негативные быстрее доходят, чем позитивные, но пока еще рано судить.
Владимир Макеранец, работал оператором на Свердловской киностудии
Я посмотрел маленький кусочек, и мне этого стало достаточно. Перешибить лапшинскую «Угрюм-реку» не получилось. Я не хочу хаять артистов этой экранизации, и никакой предвзятости тут нет, но актерский состав у Лапшина очень сильный.
Пейзажи — да, красиво, здорово, но ощущения того времени нет, на мой взгляд. Люди жили в то время, свои какие-то отношения, характеры. В этой экранизации не получилось.
Да и зачем экранизировать произведение заново? Этого я тоже не понимаю. Есть классика — фильм, который сделал Ярополк Лапшин.
То, что решили сделать, не запрещено, средства выдали — работайте. Это не первый опыт, уже были попытки что-то повторить, изменить, улучшить. Но я, в общем-то, заранее скептически относился.
Говорить, что та экранизация устарела, нельзя. Там всё в фокусе, черно-белое кино, есть ощущение времени — что еще надо? А в новой что современное? Съемочная камера цифровая, но изображение есть изображение, неважно, на что ты снимаешь. Они хуже не по техническому качеству, а по творчеству. Если кто-то сможет заново изобрести велосипед, дай бог ему здоровья, но тут не получилось.
Сериал снимали летом 2019 года под Екатеринбургом. Как это было и как выглядели декорации, мы показывали в этом фоторепортаже.