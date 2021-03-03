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Балетную труппу НОВАТа возглавил Фарух Рузиматов: чем он известен

Сегодня нового руководителя представили коллективу театра

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В 2016 году на сцене НОВАТа состоялась премьера балета «Корсар» в редакции Фаруха Рузиматова

В 2016 году на сцене НОВАТа состоялась премьера балета «Корсар» в редакции Фаруха Рузиматова

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У НОВАТа появился новый руководитель балетной труппы

НОВАТ объявил о новом руководителе балетной труппы — им стал известный артист балета, 58-летний Фарух Рузиматов. Сегодня, 3 марта, его познакомили с коллективом театра.

Прежде Фарух Рузиматов занимал пост художественного руководителя балета Михайловского театра

Прежде Фарух Рузиматов занимал пост художественного руководителя балета Михайловского театра

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— Представлять Фаруха Рузиматова не нужно — его известность распространяется далеко за пределы балетного мира. Во главе нашей труппы встанет человек с глубоким пониманием классического балета, обладающий особым чувством стиля и профессиональной интуицией. Исходя из опыта нашей совместной работы, я уверен, что коллектив ждет интересная и плодотворная творческая деятельность, — сообщил художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

Владимир Кехман представил в театре нового балетмейстера

Владимир Кехман представил в театре нового балетмейстера

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Фарух Рузиматов — народный артист России, лауреат театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит», премии «Балтика». Он родился 26 июня 1963 года в Ташкенте. Окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой. С 1981 по 2007 год танцевал в Мариинском театре. В 1990–1991 годах сотрудничал с American Ballet Theatre в качестве приглашенного солиста. C 2007 по 2009 год занимал пост художественного руководителя балета Михайловского театра. В 2014–2015 годах возглавлял балетную труппу Ростовского государственного музыкального театра. В 2016 году на сцене НОВАТа состоялась премьера балета «Корсар» в редакции Фаруха Рузиматова.

Владимир Кехман и Фарух Рузиматов

Владимир Кехман и Фарух Рузиматов

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В начале января в НОВАТ планировала переходить грузинская прима-балерина Нина Ананиашвили — на ее родине из-за этого был скандал. В дальнейшем руководство Новосибирского театра оперы и балета расторгло с ней контракт.

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НОВАТНовосибирскбалет
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