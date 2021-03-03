Балетную труппу НОВАТа возглавил Фарух Рузиматов: чем он известен

Фарух Рузиматов — народный артист России, лауреат театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит», премии «Балтика». Он родился 26 июня 1963 года в Ташкенте. Окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой . С 1981 по 2007 год танцевал в Мариинском театре. В 1990–1991 годах сотрудничал с American Ballet Theatre в качестве приглашенного солиста. C 2007 по 2009 год занимал пост художественного руководителя балета Михайловского театра. В 2014–2015 годах возглавлял балетную труппу Ростовского государственного музыкального театра. В 2016 году на сцене НОВАТа состоялась премьера балета «Корсар» в редакции Фаруха Рузиматова.