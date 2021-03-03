Балетную труппу НОВАТа возглавил Фарух Рузиматов: чем он известен

У НОВАТа появился новый руководитель балетной труппы
НОВАТ объявил о новом руководителе балетной труппы — им стал известный артист балета, 58-летний Фарух Рузиматов. Сегодня,
— Представлять Фаруха Рузиматова не нужно — его известность распространяется далеко за пределы балетного мира. Во главе нашей труппы встанет человек с глубоким пониманием классического балета, обладающий особым чувством стиля и профессиональной интуицией. Исходя из опыта нашей совместной работы, я уверен, что коллектив ждет интересная и плодотворная творческая деятельность, — сообщил художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.
Фарух Рузиматов — народный артист России, лауреат театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит», премии «Балтика». Он родился
В начале января в НОВАТ планировала переходить грузинская прима-балерина Нина Ананиашвили — на ее родине из-за этого был скандал. В дальнейшем руководство Новосибирского театра оперы и балета расторгло с ней контракт.