Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист «Оскара»

Картина «Дорогие товарищи!» российского режиссера Андрея Кончаловского включена в короткий список претендентов на премию «Оскар», об этом говорится в заявлении Американской киноакадемии. Фильм Кончаловского поборется за право оказаться в номинантах в категории «Лучший иностранный художественный фильм».
Действие ленты разворачивается летом 1962 года в Новочеркасске, где расстреляли мирную демонстрацию рабочих местного электровозостроительного завода, спровоцированную повышением цен и понижением зарплат.
Также в шорт-лист «Оскара» вошел документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского.
За право оказаться в пятерке «Лучших документальных полнометражных фильмов» с картиной «Гунда» поборется лента о преследованиях представителей ЛГБТ в Чечне. Фильм «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome to Chechnya) режиссера Дэвида Фрэнса также представлен в списке претендентов на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».
93-я церемония вручения премии «Оскар» за 2020 год пройдет в Лос-Анджелесе
В прошлом году в шорт-лист претендентов на «Оскар» вошел фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда». Но номинантом премии Американской киноакадемии он не стал. Кстати, почитайте интервью продюсера «Дылды» Александра Роднянского. Мы следили за