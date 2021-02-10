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Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист «Оскара»

В список претендентов также включили фильм о чеченских геях

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Фильм «Дорогие товарищи!» в 2020 году получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм «Дорогие товарищи!» в 2020 году получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля

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Картина «Дорогие товарищи!» российского режиссера Андрея Кончаловского включена в короткий список претендентов на премию «Оскар», об этом говорится в заявлении Американской киноакадемии. Фильм Кончаловского поборется за право оказаться в номинантах в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

Действие ленты разворачивается летом 1962 года в Новочеркасске, где расстреляли мирную демонстрацию рабочих местного электровозостроительного завода, спровоцированную повышением цен и понижением зарплат.

Также в шорт-лист «Оскара» вошел документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского.

За право оказаться в пятерке «Лучших документальных полнометражных фильмов» с картиной «Гунда» поборется лента о преследованиях представителей ЛГБТ в Чечне. Фильм «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome to Chechnya) режиссера Дэвида Фрэнса также представлен в списке претендентов на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

93-я церемония вручения премии «Оскар» за 2020 год пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля 2021 года.

В прошлом году в шорт-лист претендентов на «Оскар» вошел фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда». Но номинантом премии Американской киноакадемии он не стал. Кстати, почитайте интервью продюсера «Дылды» Александра Роднянского. Мы следили за 92-й церемонией вручения «Оскаров» в режиме онлайн. Все мемы и, конечно, лица победителей мы собирали в нашей онлайн-трансляции.

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«Оскар»Андрей Кончаловский
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