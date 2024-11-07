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Криминал Вытащили из авто: силовики раскрыли подробности похищения новосибирцев у ж/д вокзала — потерпевшими оказались дропперы

Вытащили из авто: силовики раскрыли подробности похищения новосибирцев у ж/д вокзала — потерпевшими оказались дропперы

Дело завели в отношении пятерых человек

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18 комментариев

Инцидент произошел в феврале этого года

В Новосибирской области силовики завершили расследование уголовного дела о похищении, вымогательстве и незаконном лишении свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Обвиняемых — пять человек.

О происшествии стало известно 7 февраля. В Сети появились данные о том, что в Новосибирске на улице Дмитрия Шамшурина произошел конфликт, который закончился стрельбой, — потасовка попала на видео.

По версии следствия, фигуранты узнали о том, что у двух местных жителей, занимающихся обналичиванием денег с банковских карт, может находиться около 300 тысяч рублей.

— Располагая этой информацией, фигуранты подкараулили потерпевших в микрорайоне Ясный берег, и, применяя насилие, привели в арендуемую квартиру, забрали мобильные телефоны и, продолжая избивать, требовали передачи денежных средств, — сказано в сообщении.

В результате выяснилось, что деньги находятся у двух других «обнальщиков» — им назначили встречу около Железнодорожного вокзала. Приехавших новосибирцев вытащили из машины и посадили в свои авто, после чего увезли с места происшествия.

По данным СК, фигуранты «применили к ним насилие, в том числе используя травматические пистолеты», требуя отдать 300 тысяч рублей.

— Кроме того, один из обвиняемых в марте текущего года совершил кражу денежных средств с банковской карты своей бывшей сожительницы в сумме более 10 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили в отношении пятерых человек в возрасте от 20 до 29 лет. В зависимости от роли каждого их обвинили по пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), пп. «а», «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), пп. «а», «в», «г», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Дропперы — подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт посторонних людей.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что встреча с «дропперами» у Железнодорожного вокзала прошла на следующий день после конфликта в микрорайоне Ясный берег.

— Приехавших к месту встречи «дропперов» обвиняемые, разбив стекла автомобиля, вытащили из машины, и применяя к ним насилие, потребовали отдать деньги в сумме 300 тыс. рублей, после чего переместили потерпевших в свои автомобили и увезли с места преступления, — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

В августе на Алтае осудили мужчину по делу о похищении ребенка. Как сообщили в прокуратуре, он убедил пойти с ним мальчика, пообещав телефон.

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похищение Вымогательство Дропперы Новосибирск
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Комментарии
18
MariSha
41 минута
Дропперы - это приличное слово...
Гость
45 минут
За 300 тыщ? Это что за шпана мелочь по карманам тырит?
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