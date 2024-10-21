Машина подруги Эдика сгорела в Тогучине — на месте заметили подозрительных подростков

Машина девушки сгорела поздно вечером в субботу Источник: Альбина К.











Поздно вечером в субботу, 19 октября в Тогучине вспыхнула машина, принадлежащая местной жительнице Альбине К. Потерпевшая уверена, что причиной возгорания стал поджог, а дело может быть связано с произошедшим в конце июля резонансным ДТП.

— Я была в гостях у подруги, в половине двенадцатого мы вышли, а машина уже горит. Потом мы посмотрели по камерам, и оказалось, что мы вышли буквально через 5 минут после поджога, — рассказала Альбина К. — [Стоит] столб дыма, машина горит со стороны бака, бак горит, левое колесо… […] Еще бы чуть-чуть, и бак бы взорвался.

По словам девушки, только по случайности не успел загореться припаркованный рядом с ее машиной автомобиль, неподалеку находился хозяйский гараж, где тоже стояло авто, и дом, где находились дети ее подруги, и поджог не перешел в серьезный пожар только по случайности.

Машина выгорела полностью Источник: Альбина К.

Альбина К. стала известна не только в Тогучине, но и по всей Новосибирской области в начале августа 2024 года, когда огласку получило резонансное ДТП, в котором пострадали двое мальчиков-подростков. По версии следствия, житель райцентра Эльгюн Амиров, более известный в Тогучине как Эдик, сбил двоих школьников, катавшихся на мопеде. Водитель байка Антон (имена всех несовершеннолетних здесь и далее изменены) и его пассажир Юра получили серьезные травмы. Альбина К. тогда заявила, что за рулем сидела именно она, но позже обдумала свои перспективы и рассказала другую версию.

Эдика арестовали, но не из-за аварии, а по следам другого уголовного дела, Альбина же была допрошена как свидетельница. Теперь участница скандала вокруг резонансной аварии с серьезными последствиями подозревает, что две истории могут быть связаны.

— Сейчас я жду результатов экспертизы, не для протокола эксперт сказал, что это был поджог, [горючую жидкость] залили через стекло, — утверждает потерпевшая. — Мы по камерам увидели, что рядом каталась машина с подростками, и за рулем был друг пострадавших мальчиков. Сам он точно ничего не поджигал, но рядом был.

По словам еще одной местной жительницы, которая попросила об анонимности, рядом видели не только друга пострадавших подростков, но и самого Антона, который уже восстановился после аварии. Родители подростка это категорически опровергли:

— Это уже придумали. В это время [в половину двенадцатого вечера в субботу] Антон был дома, — заявил отец школьника, Александр, добавив, что его сын действительно вылечился и вернулся к учебе.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, возбуждено ли уголовное дело по факту поджога, и о подробностях разбирательства, но на момент публикации ответ не получил.