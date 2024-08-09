Друзья в полиции, дорогие тачки и бар «Клетка»: кто беспределит в Тогучине — раскрываем личности дебоширов, стрелявших у бара

Дениса Недосекина (слева), Эльгюна Амирова (в центре) и Назара Гаршина (справа) подозревают в вооруженном хулиганстве Источник: Управление судебного департамента по Новосибирской области, Андрей Бортко / NGS.RU











В четверг, 8 августа, Тогучинский районный суд арестовал третьего предполагаемого участника июньской перестрелки возле ночного клуба «Жасмин» — 27-летнего Назара Гаршина. Накануне отправились в СИЗО и его подельники, Эльгюн Амиров, также известный как Эдик, и Денис Недосекин. Источники НГС и рядовые тогучинцы сходятся во мнении: во всём виноват общественный резонанс. Если бы 21 июля Амиров не сбил двоих подростков на мопеде, о рядовой драке, пусть даже и со стрельбой, вспоминать в августе бы не стали. Журналисты НГС вновь побывали в Тогучине и изучили личности трех одиозных участников ночной драки.



Ночь в «Жасмине»

В начале июня 2024 года на улице Островского в Тогучине произошла ночная драка со стрельбой из травматического пистолета. Что не поделили две компании мужчин, очевидцы, похоже, так и не поняли.



— Они (Эдик и его приятели. — Прим. ред.) приехали из «Ивана Ивановича» уже очень «хорошие», — говорит работница гостиницы «Жасмин».

Как и другие ночные заведения в Тогучине, «Жасмин» работает только в выходные Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Два заведения располагаются под одной крышей, но ресторан и ночной клуб работают только по пятницам, субботам и воскресеньям, а гостиница — круглосуточно. Жители Тогучина называют клуб главным злачным местом города и уверены: к потасовкам, дракам и даже перестрелкам работники привыкли. Тем более что происходят стычки, как правило, не в помещении, а рядом.



— Они на улицу вышли, и вот, возле мебельного магазина у них всё это и произошло, — говорит работница гостиницы. — Здесь-то есть пульт, нажмешь — и сразу полиция приезжает. Так что наши ничего и не видели.

За последние две недели Эльгюна Амирова доставили в Центральный районный суд уже во второй раз Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В словах женщины легко усомниться: официанты могли пропустить шум драки, но вряд ли — шум выстрелов из травматического пистолета. Однако тогучинцы в это охотно верят:



— Напиться и пострелять — это в принципе местный спорт, — говорит местная жительница Юлия (имя, как это типично для рассказывающих об Эдике и его компании тогучинцев, изменено по ее просьбе). — Особенно возле «Жасмина». И не только Эдик в этом замечен. Цыгане тоже с травматами ходят, и русские тоже. В полицию тогда действительно обращались, просто до августа никто никого толком не искал.



Тщательная проверка драки, которую в итоге квалифицировали как вооруженное групповое хулиганство, по части 2 статьи 213 УК РФ, действительно началась уже после того, как Эльгюн Амиров сбил на Lexus двух мальчиков-подростков 14 и 15 лет, а потом заявил, что за рулем была его подруга Альбина К.

Отец Эльгюна на процесс не пошел, ждал результата на скамейке возле здания. Пожилой мужчина за непутевого сына сильно переживает Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Эльгюна Амирова и его друзей Дениса Недосекина и Назара Гаршина задержали, а затем и арестовали.



Близкие Эльгюна-Эдика, правда, уверены, что в деле о стрельбе у «Жасмина» приятели как раз пострадавшая сторона.



— Это не он стрелял, и не друзья его, — говорит отец Эдика Азим Амиров. — Это была другая сторона. Цыгане. И свидетели есть, но все говорить боятся, потому что боятся, что цыгане дом сожгут. Среди них разные люди есть, и хорошие, и плохие. Но молодняк совсем дикий стал. Эдик сам пострадавший: ему голову разбили, три раза бутылкой по голове ударили.



Мужчину поддерживает и молодая женщина, которая представляется Юлией. Но вопрос, кто она Эдику, говорит:



— Он мой хороший друг. Эдик — прекрасный, добрый человек. Он тихий, он занимается мясом, металлом.



— Он здесь почти всю жизнь живет, вырос, учился здесь, — перебивает ее Азим Амиров. — Никогда такого не было, как сейчас. Связался… начал пить, гулять, и всё.

Арестовали Эдика почти на 2 месяца Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новость о том, что в этот раз Эдик не вернется домой, а будет этапирован в СИЗО, Азима Амирова явно поражает до глубины души. И тут нет никакого притворства: вне зависимости от того, виноват ли сын, отец точно не сможет в это поверить.



У людей, не связанных с компанией родственными узами, сомнений в его причастности к беспределу в городе, кажется, нет.



Три товарища

Эльгюн Амиров

К вниманию журналистов мужчина отнесся резко негативно и, кажется, даже принял его за преследование Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Все трое предполагаемых любителей ночных стрельб на улицах Тогучина — в городе люди известные. Если спросить у случайного прохожего, например, знает ли он Эдика, то легко можно получить ответ:



— Эдика знают все.



Тем не менее официально о мужчине известно немногое, а в собственных социальных сетях он не слишком активен.



По данным сервиса Rusprofile, он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимался техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, но еще в 2017 году ликвидировал предприятие. Вероятно, «мясом и металлом» он занимается неофициально, и как ему хватило этих денег на недешевый кроссовер Lexus, непонятно.

ДТП 21 июля — не первое, в которое попадает Эльгюн. В 2019 году он нарушил ПДД так фатально, что погубил своего пассажира. Однако тогда выдавать за виновника аварии кого-то другого мужчина не пытался Источник: Infopro54











Известно, что в 2021 году Эльгюн Амироов уже был судим за смертельное ДТП. Согласно опубликованному на сайте Тогучинского районного суда приговору, в октябре 2019 года он гнал по трассе Тогучин — Степногутово и врезался в трактор. Непристегнутый пассажир Эдика погиб на месте, сам он остался жив.



Как расписано в тексте приговора, Эдик оплатил похороны, заплатил потерпевшим 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда — и в результате отделался условным сроком в 2 года и полутора годами лишения прав. По иронии судьбы приговор ему выносила та же судья, что не стала отправлять его под арест в первый раз после ДТП с подростками.



Несмотря на то что большую часть сознательной жизни Эдик провел не в родном Азербайджане, а в Тогучине, вплоть до последнего времени он находился в статусе легального мигранта. По данным издания Infopro54, российское гражданство и паспорт он получил одним днем 24 июля 2024 года. Спустя три дня после того, как сбил катавшихся на мопеде подростков.



Денис Недосекин

Денис Недосекин любил посещать чужие питейные заведения и открывал свои. Тем не менее откуда у него деньги, из официальной отчетности неясно Источник: Vk.com, Управление судебного департамента по Новосибирской области











Из всех троих Дениса Недосекина без преувеличения можно назвать самой колоритной личностью. Накачанный татуированный мужчина известен тогучинцам как директор частного медицинского центра и скандальный ресторатор.



По данным сервиса Rusprofile, единственным владельцем и директором работающего в Тогучине ООО «Медокси» является жена Недосекина Наталья. Предприятие убыточное: по состоянию на конец 2023 года выручка медцентра составила 3,8 миллиона рублей, чистый убыток — 1 миллион рублей. Несмотря на это, в информационной группе клиники во «ВКонтакте» в качестве директоров предприятия указаны оба супруга. Еще один медицинский центр, «Медокси Плюс», принадлежит уже самому мужчине и расположен в поселке Горном, но уже много лет показывает нулевую активность.

Фотографии в форме подполковника полиции Денис Недосекин выкладывал не один и не два раза. Кто его верный друг, не жалеющий для ресторатора ни кителя, ни фуражки, пока неизвестно Источник: социальные сети











Зато ресторанный бизнес Дениса Недосекина — повод для отдельного разбирательства. На ночные бары, которыми управляет мужчина, неоднократно поступали жалобы из-за шума, одно из заведений удостоилось даже порицающей заметки в «Тогучинской районной газете». Все кафе так или иначе обслуживает ООО «Винс» (предполагаемый хулиган — единственный владелец и директор фирмы). Основной вид деятельность, по данным Rusprofile, — деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий, среди прочих видов деятельности — торговля различными продуктами. Финансовые показатели компании не опубликованы: она была зарегистрирована 24 февраля нынешнего года.



Одним из самых одиозных проектов Дениса Недосекина стал рестобар «Клетка» — заведение, интерьер которого содержал явные отсылки к следственному изолятору.

Гостям «Клетки» предлагалось занять уютные индивидуальные камеры Источник: Vk.com











По свидетельству тогучинцев, несмотря на открытые соцсети, «Клетка» была своего рода клубом для своих, и с удовольствием посещали ее как околокриминальные личности, так и сотрудники полиции.



— Внутри там атмосфера как в СИЗО. То есть людям еду подавали в железных тарелках за решетку, — говорит местная жительница Ирина (имя изменено по ее просьбе). — Год назад в этой «Клетке» произошел конфликт между Недосекиным, его компанией и участковым уполномоченным, неким Славой Н. Конфликт был со стрельбой. Они написали друг на друга заявления, но кто именно стрелял, кто прав, кто виноват, непонятно, еще идут разбирательства. После этого инцидента участковый лишился должности.



В Сети еще можно найти фотографии Вячеслава Н. в форме и при погонах, однако на официальном сайте УМВД по Новосибирской области его имя уже не указано.

Блатной романтики Денис Недосекин не чурается. Фотографии этого авто с, мягко сказать, недвусмысленным номером он выкладывал не единожды в своих социальных сетях и, по свидетельству многих тогучинцев, ездит за рулем именно этой машины Источник: Vk.com











Кстати, Вячеслав Н. — не единственный знакомый полицейский Дениса Недосекина. В соцсетях он охотно выкладывает свои фотографии в полицейской форме.



— Когда «Клетка» закрылась, Недосекин арендовал другое помещение, на улице Комсомольской, под тот же самый клуб, — продолжает Ирина. — Помещение арендовал у мэра, и от местных жителей на это заведение тоже очень много жалоб на шум, драки и выстрелы поступало.

Теперь же минимум на 2 месяца Денис Недосекин переехал из «Клетки» в клетку, точнее, в камеру СИЗО.



НГС отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать о судьбе бывшего участкового Вячеслава Н. и подробностях конфликта.

Назар Гаршин

Третьего участника июньских событий задержали последним. По данным источника НГС, именно он засветился в селе Киик, где устроил дебош в местном ДК Источник: социальные сети, Управление судебного департамента по Новосибирской области











Третий предполагаемый участник перестрелки у «Жасмина» — 27-летний местный житель Назар Гаршин, чей род занятий тоже не вполне ясен. По данным сервиса Rusprofile, в 2018 году он зарегистрировал ИП и, судя по указанным видам деятельности, совершенно не понимал, чем же хочет заниматься. Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, среди дополнительных — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, подача напитков и деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки. Спустя 3 года молодой человек убедился, что бизнес не пошел, и прекратил предпринимательскую деятельность.

Назар Гаршин моложе своих приятелей на 10 лет. Чем он точно занимается, неясно Источник: социальные сети











Как и Денис Недосекин, Назар Гаршин любит фотографироваться в дорогом автомобиле и на его фоне, однако машина зарегистрирована на совсем другого человека.

