Машина без номеров, водитель со связями? Дело новосибирского «Мистера Мерседеса» удивило опытных автоюристов — задаем вопросы

Егора Смыслова арестовали до 30 сентября Источник: Прокуратура Новосибирской области / t.me, Эмиль Фукс / NGS.RU











24–летнего Егора Смыслова подозревают в смертельном ДТП. По версии следствия, он был за рулём «Мерседеса», который сбил женщину на Большевистской в ночь на 31 июля. Полиция оперативно задержала водителя, возбудила дело, а уже 2 августа Смыслов отправился в СИЗО. Несмотря на это, дело вызывает много вопросов. Почему личность погибшей не установлена, какую версию продвигает защита и каким образом машину не конфисковали из-за почти двух сотен штрафов?



Парень простой?

2 августа Дзержинский районный суд арестовал 24-летнего Егора Смыслова — это водитель Mercedes, сбивший насмерть женщину на Большевистской в ночь на 31 июля.

В отношении Смыслова возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сразу после ДТП полиция объявила водителя в розыск, потому что он скрылся с места происшествия. Уже на следующий день машину нашли на одной из стоянок в Железнодорожном районе Новосибирска, потом задержали и водителя.

На видео, которое распространила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, заметны характерные вмятины на передней части автомобиля, а также трещина на лобовом стекле. Машина была наглухо тонирована и двигалась по городу без номеров, поэтому опознать владельца оказалось сложно. При этом на том же видео в кадр попал VIN — идентификационный номер транспортного средства. Это позволило узнать больше информации о владельце авто.

Адвокат Егора Смыслова была против того, чтобы данные о личности её клиента стали достоянием общественности. И суд, и сторона обвинения возражать не стали Источник: Прокуратура Новосибирской области / t.me











В базе данных «Российского союза автостраховщиков» указано, что автомобиль с таким VIN последний раз страховал человек 1975 года рождения. Это подтвердил источник НГС в правоохранительных органах. Собеседник пояснил, что машина не принадлежит 24-летнему парню — авто зарегистрировано на его мать. НГС узнал подробности о личности водителя Mercedes. Выяснилось, что Егор Смыслов накопил больше 180 штрафов на сумму свыше 200 тысяч рублей и уже попадался без водительских прав за неделю до трагедии.



При этом оставался открытым вопрос, кому принадлежит автомобиль. Стоимость машины — около 5 миллионов рублей. У матери и отца нет зарегистрированных на них компаний или ИП. У Егора Смыслова была компания по оптовой продаже фотоаппаратов ООО «Вендетта», но выручки она не принесла и закрылась. В суде обвиняемый сообщил, что работает оператором в ООО «Экобетон».

С влиятельными знакомыми?

В Новосибирске зарегистрированы две компании с таким названием. Первой фирмой с выручкой 23 миллиона и убытком в 81 тысячу рублей руководит предприниматель Константин Токарев.

Директор второй — некий Альберт Шаймарданов. Его полного тёзку два года назад судили за незаконную вырубку 252 пихт в Колыванском районе. Выручка компании за прошлый год составила 37 миллионов рублей, прибыль — около 100 тысяч. Учредителем числится Елена Заманова. На неё также зарегистрирована компания ООО «Сибстрой», занимающая строительством дорог. Организация начала работать лишь в марте, но уже выиграла два госконтракта на 4,7 миллиона рублей.

Кроме того, Заманова уже руководила компанией со схожим названием — ООО СУ «Сибстрой» с 2022 по 2024 годы. Компания и её отдельные представители уже попадали в СМИ. В 2022 году эксперт «Управления дорожного строительства» попался на взятке в 3 миллиона ООО СУ «Сибстрой». НГС уже подробно разбирался в истории этой компании на фоне скандала вокруг благоустройства Первомайского сквера. Члены семьи Замановых в разное время руководили организацией.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Вахид Заманов был учредителем компании СУ «Сибстрой» и числился ее непосредственным руководителем до 2011 года. В 2015 году он вышел из состава учредителей, после в списке владельцев в разное время значились Аламдар Гаракиши Оглы Заманов, Игид Аламдар Оглы Заманов (вероятно, его брат) и Елена Васильевна Заманова (вероятно, его мать).С февраля этого года учредителем указан Армине Бахтикян, а директором с 24 июня — Владислав Красников. На конец 2023 года выручка организации составила 235,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 784 тысячи рублей.

Который не сбивал женщину?

Заседание по избранию меры пресечения Егору Смыслову проходило в закрытом режиме по ходатайству адвоката Елизаветы Гонштейн. Защита объяснила, что не хочет, чтобы журналисты были на процессе, потому что вина её подзащитного не доказана. В здании суда ни адвокат, ни родители обвиняемого не захотели общаться с корреспондентом НГС.

При этом Елизавета Гонштейн решила раскрыть линию защиты в разговоре с телеграм-каналом «Сибирский экспресс». По её мнению, сбить женщину мог грузовик.

— Среди очевидцев имеется сотрудник полиции, который за некоторое время до ДТП был остановлен другим водителем. Тот обратился [к полиции] ввиду того, что погибшая женщина кидалась, в том числе и на его автомобиль незадолго до того, как якобы наезд был совершён водителем Mercedes [то есть Смысловым], — цитирует канал адвоката.

Гонштейн добавила, что Смыслов вернулся на место ДТП — там они вместе с пассажиром якобы увидели, что женщина по-прежнему лежит на проезжей части. В этот момент обвиняемый стал свидетелем того, как потерпевшую сбил большегруз. По словам адвоката, полиция не предприняла мер для того, чтобы установить всех участников ДТП, включая водителя грузовика.

Сразу несколько человек стали утверждать, что в разное время видели эту женщину. Версию о том, что она могла погибнуть в том ДТП, обсуждали даже в здании суда Источник: «АСТ-54 Black» / t.me











По данным источника НГС, силовикам до сих пор не удалось установить личность погибшей женщины и найти её родственников. В здании суда несколько раз прозвучала версия, что потерпевшая незадолго до аварии ходила по проезжей части в неадекватном состоянии. Речь идёт о ролике в телеграм-канале «АСТ-54 Black» — в нём неизвестная встала перед машиной и не двигалась.



В комментариях под публикацией нашлось несколько людей, которые заявили, что и раньше встречали героиню видео. Один из них рассказал НГС, что женщина может быть не из Новосибирска.

— Она мне сказала, что автостопом путешествует то ли из Вологды, то ли из какого-то созвучного города европейской части, и что адрес на руке написан. Я с «солевыми» не общался, но по ней у меня впечатление сложилось, что у неё просто проблемы с психикой, — заявил собеседник.

И не нарушал закон?

Дело Егор Смыслова в очередной раз вскрывает системные проблемы, связанные с работой правоохранительных органов, считают опрошенные НГС эксперты. Автоюрист Артём Болотов отмечает, что на дорогах не хватает экипажей ДПС, которые бы контролировали ситуацию на проблемных участках.

— То, как водители ездят без прав, связано с тем, что основной контроль за безопасностью на дорогах возложили на бездушные камеры, которые как с перепугу штрафуют население за всякую ерунду и просто обдирают граждан, а за реальной безопасностью намного эффективней следили живые экипажи инспекторов. Их сократили очень сильно и сейчас намного меньше вероятность, что тебя остановят и проверят наличие всех необходимых документов, в том числе и прав. В связи с этим проблема приобрела массовый характер, так как риск для нарушителей нарваться на экипаж минимальный, — уверен собеседник.

Автоюрист Лев Воропаев допустил, что огромное количество штрафов на «Мерседесе» должно было привести к немедленным мерам реагирования со стороны силовиков. Эксперт отдельно отмечает, что за неделю до аварии водителя поймали без прав — это должно было стать точкой в деле.

— Машину могли арестовать гораздо раньше, если бы приставы возбудили дело и объявили арест на имущество собственника. Кроме того, если его действительно остановили без прав, то по закону автомобиль должны были поместить на спецстоянку — обычно машину выдают собственнику. Так как собственник получает разрешение на возврат машины в ГАИ, то как минимум должны были возникнуть вопросы, почему так много штрафов. Если оплата штрафов была несвоевременной, то должны возбудить как минимум 186 административных дел и проводить в суд. По каждому штрафу мировой суд мог назначить наказание — до 15 суток ареста, — говорит юрист.

Уровень мастерства владельца дорогого авто здесь принято оценивать не только по скорости, но и по уровню наглости на дороге Источник: «Сибирские движения» / t.me

При этом сам Егор Смыслов формально нарушителем не считается — штрафы оформлены не на него лично, а на автомобиль, который зарегистрирован на его мать.



— Система действующих наказаний достаточна, но в том случае, если бы она работала адекватно. Если бы система отреагировала после первого штрафа и арестовала бы собственника, то всего этого можно было бы избежать. Либо это бездействие сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов, либо у этого товарища и его семьи есть определённое влияние для того, чтобы решать такие вопросы иным способом, — продолжает Лев Воропаев.

Юриста удивляют и другие обстоятельства: например, каким образом лихач смог так долго ездить без номеров по крупному городу.

— В течение года автомобиль ездит без номеров. Как такое возможно? Это большой вопрос. Сотрудники полиции очень рьяно реагируют на автомобили без номеров — до лишения прав. Как он смог ездить так долго по миллионному городу? В данном случае вопросов очень много к силовым органам Новосибирской области, — считает эксперт.

По мнению автоюриста, подобные дела необходимо рассматривать в открытом порядке, чтобы способствовать предотвращению таких правонарушений. Показательные процессы могли бы повлиять и на других «гонщиков». Показательно, что за две недели до задержания Егора Смыслова в Новосибирске произошло другое крупное ДТП с дорогой и мощной машиной без номеров. 13 июля BMW влетел в припаркованные автомобили у станции метро «Гагаринская» — тогда чудом никто не погиб и не получил серьёзных травм. НГС удалось выяснить, что в Новосибирске есть целая «тусовка» любителей нарушать правила дорожного движения. Видео с приключениями на дорогах публикуют в тематических телеграм-каналах и YouTube. Кадры с машиной, похожей на Mercedes матери Егора Смыслова, также появлялись в подборках.

Одно из любимых мест лихачей — Красный проспект. Самая протяжённая улица города позволяет водителям разогнаться и проверить, на что способен их автомобиль. В редакцию НГС регулярно поступают жалобы от жильцов близлежащих домов на шум по ночам — после двух резонансных ДТП их не стало меньше.

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