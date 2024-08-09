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Криминал Беспредельщик в Тогучине Глава СК Бастрыкин заинтересовался ДТП в Тогучине — водитель сбил подростков и устроил в кафе драку со стрельбой

Глава СК Бастрыкин заинтересовался ДТП в Тогучине — водитель сбил подростков и устроил в кафе драку со стрельбой

Авария произошла 21 июля

985
12 комментариев
Авария произошла в конце июля

Председатель СК России заинтересовался ДТП в Тогучине, в результате которого пострадали подростки. Как сообщили в ведомстве, он поручил доложить о расследовании обстоятельств произошедшего.

— В социальных медиа продолжается обсуждение обстоятельств ДТП с участием мигранта в городе Тогучине Новосибирской области, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина 21 июля сбил двух подростов — они получили тяжелые травмы. Вместе с тем водитель не был арестован судом. Спустя несколько дней он, как сообщили следователи, устроил в кафе драку со стрельбой.

— Родители пострадавших подростков высказывали опасения, что виновник может избежать привлечения к ответственности, — сообщили следователи.

Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия находилось в производстве сотрудников следственного управления, но было изъято прокурором и передано в органы внутренних дел. По информации СК, решение обжаловано следствием в вышестоящем порядке.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ по Новосибирской области доложить о причинах отказа судом в удовлетворении ходатайства об избрании по делу меры пресечения в виде заключения под стражу, результатах обжалования решения прокурора и по доводам публикации, — сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, авария произошла 21 июля. Водитель автомобиля Lexus Эльгюн Амиров врезался в мопед, на котором сидели двое подростков. В результате ДТП они получили травмы и были госпитализированы.

Знакомая Амирова пыталась выдать себя за виновника аварии, но затем стала это отрицать. Несмотря на задержание, суд в итоге отпустил мужчину.

Уже в августе стало известно, что Эльгюна Амирова задержали по подозрению в вооруженном хулиганстве. Так, 2 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка и причинении вреда посетителю кафе «с применением предметов, угрожающих жизни и здоровью». Через несколько дней Амирова отправили в СИЗО.

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Комментарии
12
За державу обидно!
9 августа 2024, 00:41
Вот кто тподскажет Бастрыкину,что зи=аинтересовываться надо не ДТП,а судями и правохранителями отпустившего преступника на свободу?
Поддерживаю
9 августа 2024, 01:06
Бастрыкин молодец, проверить всех причастных в погонах кто порывал бандита !
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