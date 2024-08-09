Глава СК Бастрыкин заинтересовался ДТП в Тогучине — водитель сбил подростков и устроил в кафе драку со стрельбой

Авария произошла в конце июля Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Председатель СК России заинтересовался ДТП в Тогучине, в результате которого пострадали подростки. Как сообщили в ведомстве, он поручил доложить о расследовании обстоятельств произошедшего.



— В социальных медиа продолжается обсуждение обстоятельств ДТП с участием мигранта в городе Тогучине Новосибирской области, — сказано в сообщении.



В ведомстве уточнили, что мужчина 21 июля сбил двух подростов — они получили тяжелые травмы. Вместе с тем водитель не был арестован судом. Спустя несколько дней он, как сообщили следователи, устроил в кафе драку со стрельбой.



— Родители пострадавших подростков высказывали опасения, что виновник может избежать привлечения к ответственности, — сообщили следователи.



Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия находилось в производстве сотрудников следственного управления, но было изъято прокурором и передано в органы внутренних дел. По информации СК, решение обжаловано следствием в вышестоящем порядке.



— Глава ведомства поручил руководителю СУ по Новосибирской области доложить о причинах отказа судом в удовлетворении ходатайства об избрании по делу меры пресечения в виде заключения под стражу, результатах обжалования решения прокурора и по доводам публикации, — сообщили в ведомстве.



Как сообщалось ранее, авария произошла 21 июля. Водитель автомобиля Lexus Эльгюн Амиров врезался в мопед, на котором сидели двое подростков. В результате ДТП они получили травмы и были госпитализированы.



Знакомая Амирова пыталась выдать себя за виновника аварии, но затем стала это отрицать. Несмотря на задержание, суд в итоге отпустил мужчину.

Уже в августе стало известно, что Эльгюна Амирова задержали по подозрению в вооруженном хулиганстве. Так, 2 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка и причинении вреда посетителю кафе «с применением предметов, угрожающих жизни и здоровью». Через несколько дней Амирова отправили в СИЗО.