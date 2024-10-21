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Криминал Ждали рейс в Новосибирск 10 часов: S7 оштрафовали за отсутствие питания и гостиниц для пассажиров

Ждали рейс в Новосибирск 10 часов: S7 оштрафовали за отсутствие питания и гостиниц для пассажиров

Пассажиры ждали рейс в аэропорту Иркутска

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5 комментариев

Инцидент произошел в июне

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию S7 за нарушение прав пассажиров. Инцидент произошел в аэропорту Иркутска — пассажиры ждали вылет в Новосибирск 10 часов, но их не поселили в гостиницы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Западно-сибирская транспортная прокуратура проверила авиакомпанию после обращения граждан во время личного приема. Как установили транспортные прокуроры, в июне этого года пассажиры рейса Иркутск — Новосибирск остались без гостиниц, а горячую еду им подали несвоевременно.

Руководству авиакомпании вынесено представление об устранении нарушений закона. Также прокуратура провела работу с сотрудниками представительства S7 в аэропорту Иркутска.

Авиакомпанию привлекли к ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, совершенное повторно). Размер штрафа составил 30 тысяч рублей.

Новосибирская авиакомпания S7 (АО «Авиакомпания „Сибирь“») выиграла суд о возмещении вреда у АО «Аэропорт Абакан». Поводом для искового заявления стало столкновение борта S7 с птицей в абаканском аэропорту

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Комментарии
6
Гость
57 минут
Ну так то выгоднее 30 тыс заплатить, чем тратиться на питание и гостиницы Ничего личного, просто бизнес
Гость
59 минут
Надо штраф 30тр за каждого пассажира, тогда только нормально будут к пассажирам относиться
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