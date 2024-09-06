На шее были следы: в Новосибирске соседа арестовали за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку

Он пробудет под стражей до ноября Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В Новосибирске мужчина напал на 12-летнюю девочку-соседку и попытался её изнасиловать. Информацию об этом НГС подтвердили в Следственном комитете.

Преступление произошло 3 сентября в Заельцовском районе. Мать девочки отправила ее домой с детской площадки за питанием для младшего ребенка. Вскоре женщина услышала крики дочери.

— Она звала на помощь и кричала, что ей угрожают, — рассказала женщина изданию Infopro54.

Крики девочки доносились из квартиры соседа с этажа выше. На помощь бросилась бабушка ребёнка: она стучала в дверь квартиры мужчины почти 10 минут, прежде чем ей открыли. В этот момент перепуганная девочка выбежала на улицу. На шее девочки после заметили следы, пишет издание.

Полицейские задержали его и доставили в отделение. Подозреваемый, объясняя свои действия, утверждал, что девочка пыталась вымогать у него деньги.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что дело было передано в Следственный комитет.

В СУ СКР по Новосибирской области редакции рассказали, что сейчас продолжается расследование уголовного дела о совершении преступления против половой неприкосновенности девочки. Обвиняемый заключен под стражу.

По информации Infopro, 5 сентября Заельцовский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца.