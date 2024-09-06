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Криминал На шее были следы: в Новосибирске соседа арестовали за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку

На шее были следы: в Новосибирске соседа арестовали за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку

Бабушка пострадавшей 10 минут ломилась в чужую квартиру, чтобы спасти ребенка

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42 комментария

Он пробудет под стражей до ноября

В Новосибирске мужчина напал на 12-летнюю девочку-соседку и попытался её изнасиловать. Информацию об этом НГС подтвердили в Следственном комитете.

Преступление произошло 3 сентября в Заельцовском районе. Мать девочки отправила ее домой с детской площадки за питанием для младшего ребенка. Вскоре женщина услышала крики дочери.

— Она звала на помощь и кричала, что ей угрожают, — рассказала женщина изданию Infopro54.

Крики девочки доносились из квартиры соседа с этажа выше. На помощь бросилась бабушка ребёнка: она стучала в дверь квартиры мужчины почти 10 минут, прежде чем ей открыли. В этот момент перепуганная девочка выбежала на улицу. На шее девочки после заметили следы, пишет издание.

Полицейские задержали его и доставили в отделение. Подозреваемый, объясняя свои действия, утверждал, что девочка пыталась вымогать у него деньги.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что дело было передано в Следственный комитет.

В СУ СКР по Новосибирской области редакции рассказали, что сейчас продолжается расследование уголовного дела о совершении преступления против половой неприкосновенности девочки. Обвиняемый заключен под стражу.

Если вы были очевидцем инцидента, свяжитесь с НГС

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По информации Infopro, 5 сентября Заельцовский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Ранее НГС писал, что сибиряк убил сожительницу и изнасиловал ее дочь.

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Комментарии
43
Гость
6 сентября 2024, 11:32
Новая элита?
Гость
6 сентября 2024, 12:09
Средь бела дня, когда родители на работе а дети гуляют во дворе после школы, кто сидит на кортах и высматривает чем бы поживиться? Ведь на каждом углу шныри эти околачиваются, их легко узнать по волчьему взгляду и татуировке на руке. Вокруг них бегают 12-летние дети не осознавая кто за ними наблюдает в этот момент. Вечером, когда возвращаются родители, эти освободившиеся залазят в свои норы, чтобы их не заметили. Повторюсь, их время - день, когда нормальные люди работают, квартиры пусты, или дома лишь дети.
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