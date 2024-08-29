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Криминал Заработал денег и бесплатно построил дом: экс-заместителя главы Минобороны обвиняют в мошенничестве

Заработал денег и бесплатно построил дом: экс-заместителя главы Минобороны обвиняют в мошенничестве

Дело связано с парком «Патриот»

1 084
14 комментариев

Задержан бывший замминистра обороны

Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова подозревают в мошенничестве. По данным следствия, он обогащался за счет парка «Патриот», относящегося к военному ведомству. На него завели уголовное дело.

— По данным следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

Следствием установлено, что в Красногорском районе Подмосковья Попов построил дом и организовал строительство своего загородного участка. Он заставлял подрядчиков делать ремонт в доме и не оплачивал работы. После завершения строительства, Попов продолжил использовать свое служебное положение в парке «Патриот» для обслуживания участка площадью около трех гектаров.

Бывший заместитель министра обороны Попов владеет объектами недвижимости в престижных районах Москвы, общая стоимость которых составляет более 500 миллионов рублей.

Это уже не первое уголовное дело с бывшими сотрудниками Минобороны. Недавно следователи задержали Вячеслава Ахмедова — директора парка «Патриот», а также замначальника Главного управления инновационного развития МО генерал-майора Владимира Шестерова. Их также подозревают в мошенничестве. По версии следствия они причастны к хищению более 40 миллионов рублей.

Самым громким делом стало задержание Тимура Иванова, занимавшего пост заместителя министра обороны. Его подозревают в том, что он получил крупную взятку. По оценкам следователей, ущерб составил 1,185 млрд рублей.

Позднее из-за подозрений о получении взятки задержали и Вадима Шамарина — начальника Главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенанта. Против него было возбуждено уголовное дело. 14 мая 2024 года задержали Юрия Кузнецова — начальника Главного управления кадров Минобороны России. В тот же день в его доме и на работе прошли обыски. Кузнецова также обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

ПО ТЕМЕ
Мошенничество Павел попов Следственный комитет Парк Патриот Уголовное дело
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Комментарии
14
Татьяна 53
29 августа 2024, 17:46
А народ носки вяжет, сетки, готовит сухпайки
Гость
29 августа 2024, 17:15
"заработал денег и бесплатно построил дом" ....так это в стране нормально , еще со времен аппарт ателя в Геленджике. и не дом экс зам построил . а тоже отель . тут только так.
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