Так выгоднее: предприимчивый новосибирец покупал фрукты по цене лука — его задержали

Выяснилось, что в этом деле парень уже не новичок Источник: Дарья Пона / 74.RU











В Новосибирске бойцы ГБР задержали парня, который обманывал магазин, покупая фрукты под видом лука. Об этом рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в одном из супермаркетов Ленинского района. Молодой человек набирал в корзину дорогие фрукты, но вместо того, чтобы оплатить их по стандартной цене, он взвешивал продукцию на весах как репчатый лук и рассчитывался по заниженному тарифу на кассе самообслуживания.

— Всего было зафиксировано пять таких эпизодов, причинивших ущерб в сумме около трёх тысяч рублей. Задержанный не отрицал причастности к кражам и даже объяснил, почему он так делал. Мотив оказался очевидным – так покупать фрукты намного выгоднее, — говорится в сообщении агентства безопасности «Гвардия».

Предприимчивый сибиряк был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.