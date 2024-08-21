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Криминал Так выгоднее: предприимчивый новосибирец покупал фрукты по цене лука — его задержали

Так выгоднее: предприимчивый новосибирец покупал фрукты по цене лука — его задержали

Махинации парень проводил на кассе самообслуживания

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21 комментарий

Выяснилось, что в этом деле парень уже не новичок

В Новосибирске бойцы ГБР задержали парня, который обманывал магазин, покупая фрукты под видом лука. Об этом рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в одном из супермаркетов Ленинского района. Молодой человек набирал в корзину дорогие фрукты, но вместо того, чтобы оплатить их по стандартной цене, он взвешивал продукцию на весах как репчатый лук и рассчитывался по заниженному тарифу на кассе самообслуживания.

— Всего было зафиксировано пять таких эпизодов, причинивших ущерб в сумме около трёх тысяч рублей. Задержанный не отрицал причастности к кражам и даже объяснил, почему он так делал. Мотив оказался очевидным – так покупать фрукты намного выгоднее, — говорится в сообщении агентства безопасности «Гвардия».

Предприимчивый сибиряк был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее НГС писал о том, как на Алтае пастух украл дрон у новосибирской туристки.

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Новосибирск Магазины ГБР Фрукты Лук
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Комментарии
21
ЁжиК
21 августа 2024, 15:29
А когда магазин продаёт картошку по цене экзотических фруктов - это бизнес!
Alx_nsk
21 августа 2024, 15:17
На Шлюзе сетевой магазин, на кольце. Сам видел "ошибку" в пользу магазина на ценнике одна цена, а после взвешивания по коду на ценнике - в 3 раза большая. Пытался администратору торгового зала "предъявить", заставить чтоб исправила - не осилил!
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