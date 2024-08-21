Собирался пасти лошадей удаленно: на Алтае пастух украл дрон у новосибирской туристки

Владелица дрона забыла его на смотровой площадке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Республике Алтай оперативники поймали пастуха, который украл квадрокоптер у туристов из Новосибирска. Информацию о раскрытии дела опубликовали на официальном сайте полиции региона.

Как рассказали полицейские, с заявлением о пропаже беспилотника стоимостью 100 тысяч рублей к ним обратилась 34-летняя жительница Новосибирска, которая отдыхала в Кош-Агачском районе республики. Девушка снимала виды в урочище Кызыл-Шин, а потом забыла аппарат на смотровой площадке. Вернувшись за квадрокоптером, сибирячка обнаружила, что он исчез.

Оперативники выяснили, что беспилотник был украден и нашли предполагаемого вора. Им оказался 55-летний местный житель, который раньше уже был судим.

— Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Он рассказал, что взял бесхозный дрон, чтобы с его помощью пасти лошадей. В день происшествия он как раз приехал в урочище, чтобы проверить находящихся на свободном выпасе парнокопытных, — рассказали в полиции.

Следователи МВД возбудили уголовное делу по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба). Предполагаемому вору грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о другой краже в горах. В Красной поляне новосибирца задержали за то, что он прихватил два чужих сноуборда.