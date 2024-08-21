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Криминал Энергетиков обвинили в гибели новосибирских рабочих, которые провалились в яму с кипятком

Энергетиков обвинили в гибели новосибирских рабочих, которые провалились в яму с кипятком

Тепловая компания посчитала, что результаты проверки неверны и подала в суд

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3 комментария

Трагедия произошла 1 ноября 2021 года

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступил иск от Новосибирской теплосетевой компании. Энергетики пытаются обжаловать заключение трудовой инспекции, согласно которому в смерти двоих инженеров компании виноват в том числе их работодатель. Заявление поступило в суд еще на прошлой неделе, о его содержании рассказали в официальном паблике «Суды Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Проверку госинспекция начала после трагедии в 12 лицее, которая произошла произошла 1 ноября 2021 года. Утром сотрудники НТСК и школьный слесарь пошли обследовать оборудование в подвале школы, но пол провалился, и три человека, двое инженеров компании и сотрудник школы, провалились в яму с кипятком. Пострадавшие получили страшные ожоги, в течение месяца все трое скончались в реанимации.

По факту трагедии СК возбудил уголовное дело. Виновной следователи посчитали директора школы, которая якобы халатно отнеслась к своим обязанностям. С 26 октября 2021 года под полом школы протекала труба с горячей водой и размывала грунт:

— По данным следствия, обвиняемая не приняла необходимые меры для обследования технического состояния подвального помещения лицея и элементов тепловой установки, не организовала их ремонт, не обеспечила безопасность пребывания там работников, — прокомментировали окончание расследования в пресс-службе ведомства.

Представители СГК не согласились с выводами трудовой инспекции

Однако у трудовой инспекции возникли вопросы и к работодателю погибших инженеров. Специалисты ведомства пришли к выводу, что в гибели инженеров был виноват и их работодатель. Итоги проверки стали известны 5 августа 2024 года.

— Причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля за состоянием территории, технологического и вспомогательного оборудования, несвоевременным проведением планово-предупредительного ремонта и помещений, выразившееся в отсутствии обходов и осмотров тепловых энергоустановок, технологическим нарушением трубопровода тепловых сетей, — рассказали в пресс-службе областного управления судебного департамента.

Представители НТСК с выводами трудового инспектора не согласились — точнее с теми выводами, которые касались виновности самой Теплосетевой компании.

— ООО «НТСК» просит суд его отменить, считая, что комиссия по расследованию несчастного случая не установила все фактические обстоятельства произошедшего, в результате чего сделаны неверные выводы о виновности ООО «НТСК», — добавили в управлении судебного департамента по Новосибирской области.

Справка: с 1 июля 2022 года «НТСК» — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, «НТСК» зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году «НТСК» получила чистую прибыль в 479 миллиона рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте «СГК» указано, что «НТСК» является теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.

Ранее НГС писал о том, что «Медтранс» оштрафовали за задержку зарплаты водителям скорых в Новосибирской области.

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Коммунальная авария Энергетики Гибель рабочих
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Комментарии
3
Татьяна 53
21 августа 2024, 16:50
Как время быстро бежит, вот вроде только недавно был этот страшный случай, а почти 3 года прошло
Гость
21 августа 2024, 16:45
Редакция, а что, информации о том, чья всё-таки труба так и нет? И что два сотрудника с теплосетей там делали, если труба не их? Может там всё-таки транзит теплотрассы через здание, или вода поступала из теплотрассы, как это постоянно бывает?
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