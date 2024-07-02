Силовики ворвались в новосибирскую квартиру — ее житель пытался застрелить человека 13 лет назад. Видео штурма

Томич не смог скрыться от правосудия Источник: СК Томской области/Telegram.me

Жителя Томска задержали в Новосибирске и предъявили ему два обвинения. Теперь его будут судить за покушение на убийство и похищение человека.

— В январе 2011 года обвиняемый, находясь в одном из клубов города Северска, в ходе словесного конфликта с приятелем решил его убить. С этой целью он, вооружившись травматическим пистолетом «Оса», приставил его дуло к голове потерпевшего и два раза нажал на курок, — считает следствие.

Однако пистолет дал осечку, и незадачливому агрессору пришлось «встретить активное сопротивление». Но на этом прегрешения мужчины не закончились.

— В феврале 2011 года он совместно с двумя знакомыми северчанами похитил мужчину. Под видом сотрудников милиции они насильно усадили его в машину и привезли в гаражный бокс. Там потерпевшего избивали и пытали, требуя подписать два договора займа и две долговые расписки к ним на общую сумму 15 миллионов рублей, — сообщили представители СК.

После этого обвиняемый уехал в Новосибирск, где успешно прятался до апреля этого года. Однако даже после задержания виновным он себя не признал.