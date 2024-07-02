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Криминал Угрожали ножом. В Новосибирске возбудили дело из-за нападения на 11-летнюю девочку на качелях

Угрожали ножом. В Новосибирске возбудили дело из-за нападения на 11-летнюю девочку на качелях

По словам матери ребенка, на ее дочь напали трое подростков в возрасте 13–14 лет

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12 комментариев
Мама девочки винит в произошедшем неместных подростков, пришедших во двор со стороны ближайшего дачного поселка

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за нападения на ребенка в Октябрьском районе.

— По данным следствия, вечером 29 июня 2024 года в Октябрьском районе группа молодых людей грубо нарушила общественный порядок. Молодые люди высказали словесные угрозы применения насилия в отношении несовершеннолетней девочки, угрожая ножом, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас по делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

НГС рассказывал, что инцидент произошел на улице Высоцкого. По словам матери пострадавшей девочки, трое подростков напали на ее дочь, ударили пустой бутылкой по голове и достали нож, которым ткнули ее несколько раз в плечо. Мать также говорила, что девочку схватили и начали домогаться, но та сумела вырваться и убежать. Женщина добыла записи с камер видеонаблюдения — на них попали лишь убегающие через детскую площадку подростки.

— Преступления против общественной безопасности и общественного порядка являются тяжкими, и уголовная ответственность за их совершение наступает с 14 лет. Наказание за данного рода преступления предусматривает лишение свободы, — добавили в следкоме.

В мае жительница Новосибирска Анастасия рассказала о банде подростков, которая напала на 13-летних детей в Октябрьском районе.

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Нападение Ребенок Следственный комитет Уголовное дело
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Комментарии
12
279769949
2 июля 2024, 13:16
"... девочку на качели" - А "качели" стало снова модно употреблять в единственном числе?
Дед Митрич
2 июля 2024, 14:15
Зачем нужен Мир в котором нет России? - спрашивает Путин. Зачем нужна Россия в которой нет Русских? - спрашиваю я у Путина.
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