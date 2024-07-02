Угрожали ножом. В Новосибирске возбудили дело из-за нападения на 11-летнюю девочку на качелях

Мама девочки винит в произошедшем неместных подростков, пришедших во двор со стороны ближайшего дачного поселка Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за нападения на ребенка в Октябрьском районе.



— По данным следствия, вечером 29 июня 2024 года в Октябрьском районе группа молодых людей грубо нарушила общественный порядок. Молодые люди высказали словесные угрозы применения насилия в отношении несовершеннолетней девочки, угрожая ножом, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.



Сейчас по делу назначены судебно-медицинские экспертизы.



НГС рассказывал, что инцидент произошел на улице Высоцкого. По словам матери пострадавшей девочки, трое подростков напали на ее дочь, ударили пустой бутылкой по голове и достали нож, которым ткнули ее несколько раз в плечо. Мать также говорила, что девочку схватили и начали домогаться, но та сумела вырваться и убежать. Женщина добыла записи с камер видеонаблюдения — на них попали лишь убегающие через детскую площадку подростки.



— Преступления против общественной безопасности и общественного порядка являются тяжкими, и уголовная ответственность за их совершение наступает с 14 лет. Наказание за данного рода преступления предусматривает лишение свободы, — добавили в следкоме.



В мае жительница Новосибирска Анастасия рассказала о банде подростков, которая напала на 13-летних детей в Октябрьском районе.