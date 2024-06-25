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Криминал эксклюзив Бывшего зампрокурора Новосибирской области осудили за взятки в Барнауле — ей назначили 8,5 лет колонии

Бывшего зампрокурора Новосибирской области осудили за взятки в Барнауле — ей назначили 8,5 лет колонии

Любовь Кузьменок настаивает на своей невиновности

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Любовь Кузьменок признали виновной в получении взятки в особо крупном размере

В Ленинском суде Барнаула огласили приговор по делу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Её признали виновной в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

— Кузьменок назначили наказание в виде 8 с половиной лет колонии общего режима со штрафом в 5 миллионов рублей. Также Кузьменок лишили классного чина — советник юстиции третьего класса, что соответствует званию генерал-майора, и запретили занимать государственные должности в течение 5 лет — сообщил корреспондент НГС из зала суда.

По версии следствия, будучи заместителем прокурора Новосибирской области, Любовь Кузьменок в течение нескольких лет получала взятки от бенефициара ТЦ «Восток» Дмитрия Башмакова. Со своей стороны некогда высокопоставленная представитель силовых структур якобы покровительствовала предпринимателю, обеспечивая необходимой реакцией прокуратуры по спорным вопросам. В материалах уголовного дела говорится, что в общей сложности Кузьменок получила от Башмакова около 2,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В отношении Башмакова сегодня уголовное дело о даче взяток (ст.291 УК РФ) выделено в отдельное производство. Предприниматель находится в федеральном розыске, однако в феврале 2024 года нашёл возможность прокомментировать обвинения корреспонденту НГС, сделав несколько громких заявлений. Например, он отметил, что у него были близкие отношения с бывшим прокурором области Владимиром Фалилеевым, к которому в своё время он якобы мог обратиться с любым вопросом.

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Дело Фалилеева Прокуратура Суд Приговор Взятки
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