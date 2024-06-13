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Криминал Пять нелегальных кафе закрыли в Хилокском микрорайоне — там нарушали санитарные нормы

Пять нелегальных кафе закрыли в Хилокском микрорайоне — там нарушали санитарные нормы

Заведения работали в самовольной постройке

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22 комментария
Кафе работали в самовольной постройке

В Новосибирске закрыли нелегальные кафе в Хилокском микрорайоне. Приставы опечатали пять заведений.

Подробности рассказали в Прокуратуре Новосибирской области. Сотрудники ведомства, а также полиции и ГУФССП обеспечили выполнение судебного решения, которое запрещало эксплуатацию самовольного здания кафе. В нем работали заведения общепита, где оказывали услуги с нарушениями требований санитарных норм и пожарной безопасности.

— В ходе принудительного исполнения решения суда пристав-исполнитель опечатал здание и находившиеся в нём 5 объектов общепита, их деятельность прекращена, — сообщает региональная прокуратура.

Ведомство продолжит надзор за Хилокским микрорайоном.

В мае в Новосибирске уже закрывали другие нелегальные кафе. Они тоже работали в районе Хилокского рынка.

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Хилокский микрорайон Незаконное кафе Правила пожарной безопасности Прокуратура Новосибирской области
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