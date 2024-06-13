Пять нелегальных кафе закрыли в Хилокском микрорайоне — там нарушали санитарные нормы

В Новосибирске закрыли нелегальные кафе в Хилокском микрорайоне. Приставы опечатали пять заведений.
Подробности рассказали в Прокуратуре Новосибирской области. Сотрудники ведомства, а также полиции и ГУФССП обеспечили выполнение судебного решения, которое запрещало эксплуатацию самовольного здания кафе. В нем работали заведения общепита, где оказывали услуги с нарушениями требований санитарных норм и пожарной безопасности.
— В ходе принудительного исполнения решения суда пристав-исполнитель опечатал здание и находившиеся в нём 5 объектов общепита, их деятельность прекращена, — сообщает региональная прокуратура.
Ведомство продолжит надзор за Хилокским микрорайоном.
В мае в Новосибирске уже закрывали другие нелегальные кафе. Они тоже работали в районе Хилокского рынка.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.