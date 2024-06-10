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Криминал эксклюзив Два новосибирца попали в СИЗО после продажи криптовалюты на бирже: им заплатили монастырскими деньгами

Два новосибирца попали в СИЗО после продажи криптовалюты на бирже: им заплатили монастырскими деньгами

Под подозрением оказались трейдеры, которые торговали на Bybit

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Монастырские миллионы мошенникам перевела бухгалтер

Столичные следователи выясняют обстоятельства хищения 26 миллионов рублей из Ставропигиального женского монастыря — Марфо-Мариинской обители милосердия РПЦ. По уголовному делу состоялось несколько задержаний, ряд подозреваемых заключили в СИЗО. Среди них есть два новосибирца, торговавших на бирже криптовалюты Bybit, сообщил НГС адвокат одного из фигурантов дела Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius. Лихунов представляет интересы не задержанных новосибирцев.

— Имелся факт телефонного мошенничества. Бухгалтер храма перевела деньги на несколько счетов, подконтрольных жуликам. Средства с этих счетов в дальнейшем были направлены на приобретение криптовалюты на бирже Bybit более, чем десятку пользователей. То есть обычные клиенты биржи продавали криптовалюту, а с ними рассчитывались «грязными» деньгами, похищенными из монастыря. Теперь рядовых продавцов криптовалюты задерживают и помещают под стражу, несмотря на легальный характер их деятельности. Более того, в обоснование заключения под стражу следствие положило тот факт, что люди могут скрыться, хотя они добровольно являлись для допросов, — заявил Лихунов.

По словам юриста, первые задержания и аресты состоялись еще в начале мая, они коснулись трейдеров, которые территориально были ближе к Москве.

— Недавно следователи задержали двух новосибирцев, мера пресечения им избиралась в Таганском районном суде города Москвы. Насколько мне известно, их заключили в СИЗО. Еще раз повторюсь: это просто люди, которые продавали крипту за рубли через биржу, — добавил Лихунов.

На сайте Таганского суда удалось найти информацию об одном из двух новосибирцев, которых назвал НГС Лихунов. Из картотеки следует, что одного мужчину 1 июня заключили в СИЗО, он подал жалобу на арест (она еще не рассмотрена).

— Большинство трейдеров силовики заключили в СИЗО, от этого удалось избавить лишь нескольких. При этом личности самих мошенников, причастных непосредственно к хищению средств монастыря, насколько я знаю, силовики так и не установили. Мой опыт работы в таких делах говорит о том, что это — стандартная практика, к большому сожалению, — подытожил Лихунов.

НГС направил запрос в ГУВД города Москвы с просьбой прокомментировать уголовное дело о хищении средств монастыря. При получении ответа материал будет дополнен.

Ранее мы рассказали о том, как новосибирцы потеряли миллионы в криптопирамиде — улыбчивый предприниматель сбежал от них в Сочи.

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РПЦ Монастырь Женский монастырь Обокрали храм Криптобиржа Криптовалюта Binance
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