В Москве заявили о краже 26 миллионов из монастыря — среди подозреваемых мог оказаться студент из Новосибирска

Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия из-за заявления о краже более 26 миллионов рублей из монастыря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, к хищению могут быть причастны сотрудники криптобиржи.
— В настоящее время после заявления о хищении с банковского счета более 26 млн рублей Ставропигиального женского монастыря — Марфо-Мариинской обители милосердия РПЦ проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — сказано в сообщении.
Вместе с тем телеграм-канал Baza заявляет, что подозреваемых в хищении задержали, среди них якобы оказался учащийся 3-го курса одного из новосибирских колледжей.Он мог быть арестован.
— Судя по всему парень участвовал в выводе похищенных денег через биржу, — говорится в посте.
Уточняется, что среди задержанных нет ни одного работника криптобиржи Вместе с тем телеграм-канал Mash утверждает, что московские полицейские провели задержание сотрудников биржи. В нем также упоминают 19-летнего студента из Новосибирска.
По данным телеграм-канала, заявление о происшествии подала глава монастыря, она якобы рассказала, что в начале мая с банковского счета организации списали более 26 миллионов рублей. Уточняется, что после этого бухгалтер перестала выходить на связь, но ее позже нашла полиция.
— Оказалось, она отправила сумму телефонным мошенникам. Помимо денег монашек, она отдала свои 1,8 млн, — заявили в телеграм-канале.
В начале мая в соцсетях Новосибирска заявили о нападении на храм. В него якобы забежал мужчина в маске.