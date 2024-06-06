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Происшествия В Москве заявили о краже 26 миллионов из монастыря — среди подозреваемых мог оказаться студент из Новосибирска

В Москве заявили о краже 26 миллионов из монастыря — среди подозреваемых мог оказаться студент из Новосибирска

Данные о краже проверяют силовики

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Предположительно, среди задержанных оказался студет одного из новосибирских колледжей

Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия из-за заявления о краже более 26 миллионов рублей из монастыря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, к хищению могут быть причастны сотрудники криптобиржи.

— В настоящее время после заявления о хищении с банковского счета более 26 млн рублей Ставропигиального женского монастыря — Марфо-Мариинской обители милосердия РПЦ проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — сказано в сообщении.

Вместе с тем телеграм-канал Baza заявляет, что подозреваемых в хищении задержали, среди них якобы оказался учащийся 3-го курса одного из новосибирских колледжей.Он мог быть арестован.

— Судя по всему парень участвовал в выводе похищенных денег через биржу, — говорится в посте.

Уточняется, что среди задержанных нет ни одного работника криптобиржи Вместе с тем телеграм-канал Mash утверждает, что московские полицейские провели задержание сотрудников биржи. В нем также упоминают 19-летнего студента из Новосибирска.

По данным телеграм-канала, заявление о происшествии подала глава монастыря, она якобы рассказала, что в начале мая с банковского счета организации списали более 26 миллионов рублей. Уточняется, что после этого бухгалтер перестала выходить на связь, но ее позже нашла полиция.

— Оказалось, она отправила сумму телефонным мошенникам. Помимо денег монашек, она отдала свои 1,8 млн, — заявили в телеграм-канале.

В начале мая в соцсетях Новосибирска заявили о нападении на храм. В него якобы забежал мужчина в маске.

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Кража Монастырь Новосибирск Москва Силовики
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