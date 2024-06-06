Вину не признал: экс-главу департамента мэрии Витухина арестовали — его обвиняют в незаконной передаче части кладбища

Виталия Витухина обвиняют по двум статьям УК Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Центральный районный суд 6 июня арестовал бывшего начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина. Как сообщили в управлении Судебного департамента по Новосибирской области, экс-чиновник пробудет в СИЗО до 31 июля.



Постановление не вступило в законную силу. По данным источника НГС, Витухин не признал вину.

В отношении Витухина возбуждено два уголовных дела, сообщили во вторник в СУ СКР по Новосибирской области. Первое дело — о превышении должностных полномочий (п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ) — связано с незаконной передачей участка кладбища «Заельцовское». Проверка установила, что Витухин нарушил закон и принял ряд решений, по которым аффилированные лица получили территорию кладбища «Заельцовское». Ущерб превысил 50 миллионов рублей.

Второе дело возбуждено по ч. 2 ст. 169 УК РФ (иное незаконное вмешательство в деятельность юридического лица), сообщили в СК.

По данным следствия, чиновник незаконно ограничивал работу неназванной компании, с которой заключил договор на размещение торговых павильонов, однако после препятствовал ее работе. В частности, чиновник отправил в компанию уведомление о расторжении договора, сказано в сообщении СКР.

Ранее НГС узнал, чем владеет Виталий Витухин и его семья.

Также в начале недели суд арестовал генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова.