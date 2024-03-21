«Это была горячка и истерика»: как проходил суд над Никитой Кологривым и что он сказал после решения — видеохроника

Он признал свою вину в суде, обещал больше себя так не вести и просил не наказывать его сильно строго. Актер просил выписать ему штраф, чтобы он мог поехать на съемки сериала, а перед этим посетить храм и детскую больницу в Новосибирске.

— Это была горячка, и это, еще раз подтвержу, что находился в несколько неадекватном состоянии. И я думаю, что это была истерика скорей. И это была такая слабость эмоциональная, — заверил Никита Кологривый. — Я считаю, что я могу ошибиться 100%, и честно готов за это ответить. Я прошу суд помиловать меня, потому что у меня детская больница ждет в Новосибирске, центр Александра Невского. Я после сегодняшней ночи понял, что лучше буду заниматься благотворительными мероприятиями, чем дуростью какой-то. И прошу всех меня понять и простить.

