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«Это была горячка и истерика»: как проходил суд над Никитой Кологривым и что он сказал после решения — видеохроника

Обжаловать решение актер не стал, а вот прокуратура это сделать намерена

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Никита Кологривый очень расстроило решение суда. Не устроило оно и гособвинение. Но причины для печали у актера и прокурора были разные

Центральный районный суд Новосибирска признал сегодня Никиту Кологривого хулиганом. Актер проведет 7 суток под административным арестом за том, что устроил пьяный дебош в баре — укусил за ногу официантку, ввязался в драку, матерился и разделся. В итоге полиция его арестовала, ночь Кологривый провел в спецприемнике.

Он признал свою вину в суде, обещал больше себя так не вести и просил не наказывать его сильно строго. Актер просил выписать ему штраф, чтобы он мог поехать на съемки сериала, а перед этим посетить храм и детскую больницу в Новосибирске.

— Это была горячка, и это, еще раз подтвержу, что находился в несколько неадекватном состоянии. И я думаю, что это была истерика скорей. И это была такая слабость эмоциональная, — заверил Никита Кологривый. — Я считаю, что я могу ошибиться 100%, и честно готов за это ответить. Я прошу суд помиловать меня, потому что у меня детская больница ждет в Новосибирске, центр Александра Невского. Я после сегодняшней ночи понял, что лучше буду заниматься благотворительными мероприятиями, чем дуростью какой-то. И прошу всех меня понять и простить.

Решением суда актер был расстроен, как и прокурор. Только первый посчитал его слишком строгим, а второй слишком мягким.

Как проходил суд и что говорил во время него актер, мы собрали в видео выше.

Мы также вели онлайн-трансляцию с заседания. Обо всех приключениях Никиты Кологривого в Новосибирске вы можете прочитать в отдельном сюжете. Он бы замечен не в одном скандале.

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