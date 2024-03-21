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Криминал

Бывшего начальника дептранса Новосибирска отправили в СИЗО — его обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Константин Васильев пробудет в изоляторе до 20 мая

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Константин Васильев отправится в СИЗО

Бывшего начальника дептранса мэрии Новосибирска Константина Васильева отправили в СИЗО до 20 мая 2024 года, на два месяца. Такую меру пресечения на время расследования выбрал Центральный районный суд. Ходатайство следователя рассматривали сегодня, 21 марта.

Как передает корреспондент НГС Анна Скок, следователь во время заседания просила стражу Константину Васильеву.

Константина Васильева обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при согласовании проекта дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский», сообщили в прокуратуре Новосибирской области. По предъявленному обвинению экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по поручению заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

Судья огласила меру пресечения

О задержании Константина Васильева стало известно 20 марта. Он проработал в мэрии с 2021 по 2023 год. Он уволился в декабре прошлого года — до этого депутаты Горсовета настаивали на его отстранении от должности.

Константин Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного маршала авиации Вершинина К. А., специальность — «командная тактическая авиация», квалификация — летчик-инженер. В 2003 году он учился в СибАГСе. Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работает в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем.

Видео, как силовики ворвались в дом начальника дептранса, появилось вчера, 20 марта. Константина Васильева скрутили и положили лицом в пол

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