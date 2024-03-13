В Новосибирской области мужчина 13 лет скрывался от полиции, а потом сам пришел в отдел — ему вынесли приговор заочно

Мужчина почти 13 лет жил нелегально Источник: МВД по Новосибирской области











Житель Куйбышева, которого почти 13 лет искали сотрудники полиции, сам явился в полицию. 54-летней ранее судимый мужчина предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД России на транспорте по Сибирскому Федеральному округу. Сообщается, что в 2011 году мужчину задержали на железнодорожных путях в Барабинске, при мебе у него были наркотики.

— Злоумышленник пытался избежать наказания и скрылся от суда. Почти 13 лет он прожил на нелегальном положении, не имея возможности официально трудоустроиться, получать медицинскую помощь и другие социальные гарантии, и в феврале 2024 года явился в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Подозреваемый рассказал о деталях дела Источник: МВД по Новосибирской области

Мужчине предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранение наркотических средств в крупном размере. Его также заочно приговорили к трем годам лишения свободы по уголовному делу о квартирной краже, совершенной 13 лет назад.

