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Криминал

В Новосибирской области мужчина 13 лет скрывался от полиции, а потом сам пришел в отдел — ему вынесли приговор заочно

Житель Куйбышева не мог устроиться на работу и получать медпомощь

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Мужчина почти 13 лет жил нелегально

Житель Куйбышева, которого почти 13 лет искали сотрудники полиции, сам явился в полицию. 54-летней ранее судимый мужчина предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД России на транспорте по Сибирскому Федеральному округу. Сообщается, что в 2011 году мужчину задержали на железнодорожных путях в Барабинске, при мебе у него были наркотики.

— Злоумышленник пытался избежать наказания и скрылся от суда. Почти 13 лет он прожил на нелегальном положении, не имея возможности официально трудоустроиться, получать медицинскую помощь и другие социальные гарантии, и в феврале 2024 года явился в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Подозреваемый рассказал о деталях дела

Мужчине предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранение наркотических средств в крупном размере. Его также заочно приговорили к трем годам лишения свободы по уголовному делу о квартирной краже, совершенной 13 лет назад.

В конце прошлого года спустя 31 год следователи нашли мужчину, который зарезал сибиряка в поезде Москва — Новосибирск.

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Полицейские Новосибирская область Куйбышев Подозреваемый
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