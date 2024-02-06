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«Удары по голове и в грудь»: условный срок получил сибиряк за избиение фельдшера скорой

Инцидент произошел летом прошлого года

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Инцидент произошел в городе Яровое

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В Алтайском крае суд вынес приговор мужчине, которого обвинили в избиении фельдшера скорой медицинской помощи. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, сибиряк ударил медика по голове и в грудь.

По данным ведомства, инцидент произошел в июле прошлого года в городе Яровое. Бригада скорой работала по вызову и оказывала медпомощь женщине, которой требовалась госпитализация.

— В момент перемещения пациентки к автомобилю скорой помощи 25-летний осужденный заехал на машине во двор. На замечание о необходимости пропустить карету скорой помощи, молодой человек нанес удары фельдшеру по голове и в грудь, от чего тот упал на асфальт, — сообщили следователи. — Здоровью медика был причинен вред средней тяжести.

Молодого человека признали виновным по п. «б» ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Суд назначил сибиряку наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным скором один год.

Инцидент произошел 17 июля и попал на видео. Как сообщали в прокуратуре региона, в результате избиения фельдшер вместе с пациенткой был госпитализирован.

В январе председатель СК России поручил проверку из-за сообщения о мужчине, который набросился на фельдшера в Алтайском крае. Сибиряк схватил медика и толкнул, из-за чего женщина чуть не упала в открытый погреб.

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Уголовное делоПриговорИзбиениеАлтайский крайСкорая помощь
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