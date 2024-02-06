«Удары по голове и в грудь»: условный срок получил сибиряк за избиение фельдшера скорой

В Алтайском крае суд вынес приговор мужчине, которого обвинили в избиении фельдшера скорой медицинской помощи. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, сибиряк ударил медика по голове и в грудь.
По данным ведомства, инцидент произошел в июле прошлого года в городе Яровое. Бригада скорой работала по вызову и оказывала медпомощь женщине, которой требовалась госпитализация.
— В момент перемещения пациентки к автомобилю скорой помощи 25-летний осужденный заехал на машине во двор. На замечание о необходимости пропустить карету скорой помощи, молодой человек нанес удары фельдшеру по голове и в грудь, от чего тот упал на асфальт, — сообщили следователи. — Здоровью медика был причинен вред средней тяжести.
Молодого человека признали виновным по п. «б» ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Суд назначил сибиряку наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным скором один год.
Инцидент произошел 17 июля и попал на видео. Как сообщали в прокуратуре региона, в результате избиения фельдшер вместе с пациенткой был госпитализирован.