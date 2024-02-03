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Генерал СКР Бастрыкин заинтересовался вымогательством в новосибирской школе

Старшеклассник избил 13-летнего мальчика, ему потребовалась помощь медиков

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Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль доследственную проверку по факту избиения 13-летнего школьника в Новосибирске старшеклассником-вымогателем.

В СМИ и социальной сети сообщается о совершении противоправных действий в отношении 13-летнего мальчика в одном из образовательных учреждений города Новосибирска. В январе текущего года старшеклассник нанес школьнику побои с целью вымогательства денежных средств. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области 3 февраля.

Доклад о результатах процессуальной проверки Бастрыкину предоставит руководитель новосибирского управления СК Евгений Долгалев.

— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — добавили в СК.

Ранее ученик пятого класса одной из новосибирских школ Вадим (имя изменено) заявил родителям, что его избили ровесники, и пожаловался на сильные боли в спине после потасовки. Медики заподозрили у ребенка компрессионный перелом позвоночника и положили в больницу. Мальчик указал на агрессивных сверстников, которые, по его словам, доводят до слез не только одноклассников, но и учителей. НГС выяснил обстоятельства инцидента.

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