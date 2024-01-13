В Новосибирске снова возбудили дело, связаннное с застройщиком «Флотилии»

Новосибирские следователи возобновили расследование уголовного дела о мошенничестве и растрате не менее 78 миллионов рублей из бюджета. Соответствующее постановление СК есть в распоряжении НГС.
— Постановление о прекращении уголовного дела необоснованно и подлежит отмене. Постановляю возобновить предварительное следствие по настоящему уголовному делу, — говорится в постановлении СК.
Номер уголовного дела из постановления совпадает с тем, по которому ранее главными фигурантами проходили директор государственного центра «Мой бизнес» Михаил Космынин и совладелец ООО СЗ «Дом-Строй» и СЗ «Дом-Строй Новосибирск Владимир Наумов (владеет по 50% активами каждой из двух компаний, второй половиной распоряжается Михаил Владимиров). В частности, Космынину вменялось хищение ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» на общую сумму более 78 миллионов рублей. Интерес силовиков вызвали условия сдачи в аренду помещений ЖК «Флотилия» и премии, которые себе назначал директор центра «Мой бизнес».
Это же уголовное дело в августе следователи закрыли с формулировкой «за отсутствием состава преступления». За Космыниным и Наумовом тогда признали право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.
Текущий статус этих лиц в возобновленном уголовном деле достоверно неизвестен. В следственном комитете НГС подтвердили возобновление уголовного дела «о мошенничестве, присвоении или растрате в отношении должностных лиц коммерческих организаций города Новосибирска», но отказались раскрывать какие-либо детали.
В пресс-службе «Дом-Строя» нам пояснили, что Наумова в СК не вызывали.
— Передвижения Владимира Наумова с момента прекращения уголовного дела не ограничивались. Он беспрепятсвенно перемещается по стране и за ее пределами. В следственный комитет его не вызывали, о каком-либо изменении статуса не уведомляли. Группа компаний «Дом-Строй» работает в штатном режиме, — заявил НГС в «Дом-Строе».
Адвокат Космынина Виталий Аксёнов заявил НГС, что его клиент не намерен обсуждать эту тему. Аналогичный ответ редакция получила в пресс-службе «Мой бизнес».
Ранее мы сообщали о том, что главу Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора заключили в новосибирское СИЗО до февраля по подозрению в пособничестве в расстрате.