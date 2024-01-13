В Новосибирске снова возбудили дело, связаннное с застройщиком «Флотилии»

— Постановление о прекращении уголовного дела необоснованно и подлежит отмене. Постановляю возобновить предварительное следствие по настоящему уголовному делу, — говорится в постановлении СК.



Номер уголовного дела из постановления совпадает с тем, по которому ранее главными фигурантами проходили директор государственного центра «Мой бизнес» Михаил Космынин и совладелец ООО СЗ «Дом-Строй» и СЗ «Дом-Строй Новосибирск Владимир Наумов (владеет по 50% активами каждой из двух компаний, второй половиной распоряжается Михаил Владимиров). В частности, Космынину вменялось хищение ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» на общую сумму более 78 миллионов рублей. Интерес силовиков вызвали условия сдачи в аренду помещений ЖК «Флотилия» и премии, которые себе назначал директор центра «Мой бизнес».

