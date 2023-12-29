Глава Южно-Сибирского управления Росприронадзора проведет Новый год в СИЗО

29 декабря Новосибирский областной суд оставил без удовлетворение жалобу руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, которого ранее заключили в СИЗО до 6 февраля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по ст. 33 ч. 5 — ст. 160 ч. 4 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере).
— Постановлением Новосибирского областного суда оставлено без изменения постановление Центрального районного суда г. Новосибирска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля 2024 года в отношении Андрея Фролова, — сообщили в управлении судебного департамента НСО.
Уголовное преследование Фролова с деятельностью в Росприроднадзоре не связано, заявила ранее редакции НГС его адвокат Ирина Гребнева.
— Ему предъявили один эпизод по делу Виктора Великодного, это бийский сотрудник МЧС. Фролову вменяют пособничество Великодному в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в период с 1 января 2013 по 31 декабря 2018 года в размере 2 миллионов 829 тысяч рублей, — говорила Гребнева 22 декабря.
Андрей Фролов — уроженец Бийска, по образованию юрист. Южно-Сибирское межрегиональное управления Росприроднадзора он возглавил в сентябре 2022 года, до этого несколько месяцев проработал в Кузбасском отделе ведомства. С 1993 по 2022 год служил в правоохранительных и налоговых органах РФ. Награжден тремя медалями за отличную и доблестную службу в МВД, нагрудным значком «Лучший сотрудник криминальной милиции» по итогам 2006 года.
19 декабря Искитимский районный суд Новосибирской области огласил приговор по делу бывшего и. о. директора Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Рустама Исмайлова. Московского управленца обвиняли в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), растратах (ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) на предприятии.