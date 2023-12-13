В Новосибирской области подростки ради денег издевались над пенсионеркой — свои действия они сняли на видео

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с подростками, которые издевались над пенсионеркой в Новосибирской области. Об этом сообщали в пресс-службе СК РФ.
— Глава ведомства поручил руководителю СК по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в селе Новокремлевском Новосибирской области. Два подростка проникли в дом пожилой женщины и начали издеваться над ней. Свои действия они сняли на видео.
После случившегося следователи по Новосибирской области возбудили уголовное дело по