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Тема дняПассажирский поезд сбил мужчину под Новосибирском
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В Новосибирской области подростки ради денег издевались над пенсионеркой — свои действия они сняли на видео

Следователи возбудили уголовное дело

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Ролики были сняты в новосибирском селе

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с подростками, которые издевались над пенсионеркой в Новосибирской области. Об этом сообщали в пресс-службе СК РФ.

— Глава ведомства поручил руководителю СК по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: предоставлено читательницей НГС

Инцидент произошел в селе Новокремлевском Новосибирской области. Два подростка проникли в дом пожилой женщины и начали издеваться над ней. Свои действия они сняли на видео.

После случившегося следователи по Новосибирской области возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц».

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ИздевательстваПенсионеркаПодросткиНовосибирская областьАлександр Бастрыкин
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