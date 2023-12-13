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Крёстный отец — Циркач: кого назвали новым главой криминального мира в Новосибирске и почему его не любят воры

Мы собрали самые яркие эпизоды богатой биографии криминального авторитета

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Олег Пирогов известен как амбициозный человек, поступающийся дружбой ради личной выгоды

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Криминальный авторитет Олег Пирогов по прозвищу Циркач назначен «главой преступной иерархии» в Новосибирской области. Недавно местные СМИ подали громкую новость, как факт, избежав ответов на самые интересные вопросы: кем назначен, почему именно Циркач, и как он будет руководить криминальными структурами, будучи уже осужденным за свой статус. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов собрал информацию о Пирогове, доступную в открытых источниках (и не только), нарисовал портрет нового возможного крестного отца в Сибири и поинтересовался у ветерана МВД, что может означать громкое назначение в преступном мире.

Воровское пришествие

Информацию о прибытии столичного вора в законе Олега Пирогова (Циркач) в новосибирском СИЗО-1 журналисты опубликовали 4 декабря 2023 года. Корреспондент издания InfoPro54, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что криминальный авторитет прибыл в столицу Сибири, приняв под своё покровительство местный «воровской мир». Поводом для этого послужила смерть «последнего вора в законе» из Новосибирска — Евгения Антипова (Антип).

— Некоторое время Пирогов пробудет в СИЗО, чтобы успокоить криминальные движения, — отметили в публикации.

Кроме того, журналист уверяет, что были внесены изменения в порядок обращения с так называемым новосибирским «воровским общаком» — касса, в которую стекаются деньги, которые впоследствии должны использоваться, в том числе на поддержку заключенных. Якобы раньше деньги выводили из страны на зарубежные счета, теперь было решено оставлять средства на территории РФ.

Источники НГС из разных структур в правоохранительных органах сообщили, что об этапировании Пирогова в новосибирское СИЗО им ничего не известно.

Кто такой Циркач

Олегу Пирогову 46 лет. Он родился в городе Дукштас на северо-востоке Литвы. По данным издания «Прайм Крайм», которое специализируется на эксклюзивной информации из преступного мира, прозвище Циркач Пирогов заслужил ещё в юном возрасте, когда с помощью поддельной справки из циркового училища уклонялся от службы в армии.

В 1999 году в возрасте 22 лет Циркач заявил о себе в Подмосковье: его задержали в городе Электросталь за кражу, вымогательство, хранение наркотиков и впоследствии приговорили к 7 годам в колонии общего режима. В местах не столь отдаленных, уверяют эксперты, Пирогов набирался тюремного опыта. Время, проведенное в колонии, не прошло даром — после освобождения в 2006 году Циркача назначили «смотрящим» за Электросталью.

Считается, что Пирогов изначально стремился получить статус вора в законе, поэтому «объезжал» авторитетов «по зонам», оказывал им знаки внимания, заручался поддержкой и раз в год развозил «ветеранам воровского движения» подарки и деньги из «общака», зарабатывая соответствующую репутацию и влиятельных покровителей. В 2011 году Циркача «короновали» в московском ресторане «Каретный двор». Инициировал коронацию Пирогова и ещё четырёх человек известный криминальный авторитет Аслан Усоян по прозвищу Дед Хасан.

Долгое время Пирогову (слева) удавалось уходить от уголовного преследования

Долгое время Пирогову (слева) удавалось уходить от уголовного преследования

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Получение Пироговым статуса «вор в законе» пришлось на активное соперничество Деда Хасана с кланом грузинских воров. Якобы поэтому буквально через несколько дней сразу несколько влиятельных авторитетов заявили, что коронованные Усояном люди — «никто и звать их никак». После этого Циркач убыл в Белоруссию, где, к удивлению многих, начал опираться на силы, дружественные грузинской стороне. В 2013 году Дед Хасан был застрелен во дворе ресторана «Каретный двор».

Новый виток криминальной карьеры Олега Пирогова случился в 2015 году, когда он участвовал во встрече сразу нескольких воров в законе в турецкой Анталье. Тогда в процессе переговоров застрелили криминального авторитета Вадима Иваненко (Вадик Краснодарский). Несмотря на то, что убийство взял на себя другой человек, считается, что расправа лежит на совести Циркача: якобы он организовал преступление в интересах нового «патриарха» преступного мира — Захария Калашова (Шакро Молодой). Таким образом, по версии экспертов, родственник Шакро получил контроль над Кубанью.

— Дружба никогда надолго не связывала Циркача ни с кем из его друзей. Дескать, он, не задумываясь, приносит друзей в жертву личным интересам. Из-за этого Циркача не только недолюбливают, но и откровенно побаиваются, — охарактеризовали Пирогова собеседники «ПраймКрайм».

Ещё один «вор в законе», не понаслышке знающий Пирогова и оценивающий ситуацию с убийством, назвал его «торпедой» (киллером, о судьбе которого не заботятся после выполнения заказа).

Везучий

Олега Пирогова до недавнего времени называли везучим человеком. По делу об убийстве Иваненко сначала Циркач проходил свидетелем, а когда у местной полиции появились сведения о его причастности к расправе, попытался сбежать в Ирак, где был задержан как возможный член террористической группировки ИГИЛ*(признана террористической организацией, деятельность запрещена в РФ). Пирогову грозили 20-летним заключением в тюрьме, но спустя полгода его отпустили в Россию, сняв с него все обвинения. Российские силовики впоследствии несколько раз находили у него при себе наркотики, но до суда дела не доходили.

Считается, что вернувшись в Россию, Циркач несколько лет был человеком, приближенным к Шакро Молодому, и даже «занял почетное место» в «штаб-квартире» авторитета, расположенной в одной из фешенебельных столичных гостиниц. Но в 2016 году Калашова арестовали по делу о вымогательстве (приговор — почти 10 лет колонии) и Пирогову якобы пришлось переехать в один из районов Подмосковья.

Пирогов был частым гостем за рубежом, пока его не арестовали

Пирогов был частым гостем за рубежом, пока его не арестовали

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Ощутив резкое снижение доходов, Циркач, по версии следствия, сколотил банду и, как в 90-е, «обложил данью» коммерсантов. За непослушание подельники Пирогова похищали бизнесменов, иногда в буквальном смысле выбивали из них деньги. В 2019 году на Циркача завели уголовное дело за убийство (ст.105 УК РФ) и занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Пирогова решено было задержать в одном из столичных ресторанов, но за несколько минут до того, как оперативники ворвались в заведение, он сбежал оттуда через окно. Позже выяснилось, что кто-то предупредил Циркача, отправив ему сообщение на телефон. Авторитет больше года скрывался в Польше, где его впоследствии задержали и экстрадировали в Россию. На этот раз не повезло — в 2022 году Пирогова приговорили к 8 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

«Прайм Крайм» сообщает, что 19 октября 2023 года Циркача этапировали в СИЗО-1 Новосибирска.

Гастроли Циркача в Новосибирске

Прибытие Олега Пирогова в новосибирское СИЗО (если оно состоялось на самом деле) обязательно имеет юридическое обоснование, заявил корреспонденту НГС ветеран МВД на условиях анонимности. Возможные сценарии, по его словам, — Циркача доставляют к месту отбывания наказания или привезли в Новосибирск для участия в следственных мероприятиях.

— Осужденный может проходить свидетелем по уголовному делу, которое расследуется в Новосибирске, — уточнил собеседник.

Рассматривая версию о новых криминальных полномочиях Циркача, ветеран МВД дополнил её своими размышлениями.

— Трудно себе представить, что осужденный прибыл в Новосибирск, чтобы, как указано, «успокоить криминальный мир». Обычно такие вопросы решаются на свободе, если речь не идет о «движениях» в СИЗО. В качестве фантазии можно предположить, что Пирогов прибыл для коронации кого-либо из местных авторитетов после смерти Антипова. Необходимое количество участников могут обеспечить связью через мессенджеры, — добавил он.

Наконец, бывший силовик призвал не сбрасывать со счетов интересы своих действующих коллег по цеху. Он напомнил, что сегодня российские спецслужбы активно работают по выявлению преступных авторитетов и привлечению их к ответственности по введенной несколько лет назад статье УК «О занятии высшего положения в преступной иерархии».

— Во-первых, информация о прибытии Пирогова в Новосибирск может оказаться дезинформацией в оперативных целях. Во-вторых, не надо забывать, что у спецслужб развитая агентурная сеть, в том числе и среди криминальных авторитетов. Пирогов вполне может быть одним из них, — подытожил ветеран.

Напомним, что летом 2023 года в камере СИЗО-1 загадочно скончался «последний вор в законе» из Новосибирска Евгений Антипов. Криминального авторитета этапировали в столицу Сибири из Магаданской области, где он отбывал 9-летний срок. Источник НГС сообщил, что смерть Антипова наступила в результате передозировки наркотиками. Известно, что после прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о халатности, по которому привлекают начальника СИЗО Александра Гаськова.

*ИГИЛ — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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