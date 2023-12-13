Крёстный отец — Циркач: кого назвали новым главой криминального мира в Новосибирске и почему его не любят воры

Ещё один «вор в законе», не понаслышке знающий Пирогова и оценивающий ситуацию с убийством, назвал его «торпедой» (киллером, о судьбе которого не заботятся после выполнения заказа).



Везучий

Олега Пирогова до недавнего времени называли везучим человеком. По делу об убийстве Иваненко сначала Циркач проходил свидетелем, а когда у местной полиции появились сведения о его причастности к расправе, попытался сбежать в Ирак, где был задержан как возможный член террористической группировки ИГИЛ*(признана террористической организацией, деятельность запрещена в РФ). Пирогову грозили 20-летним заключением в тюрьме, но спустя полгода его отпустили в Россию, сняв с него все обвинения. Российские силовики впоследствии несколько раз находили у него при себе наркотики, но до суда дела не доходили.



Считается, что вернувшись в Россию, Циркач несколько лет был человеком, приближенным к Шакро Молодому, и даже «занял почетное место» в «штаб-квартире» авторитета, расположенной в одной из фешенебельных столичных гостиниц. Но в 2016 году Калашова арестовали по делу о вымогательстве (приговор — почти 10 лет колонии) и Пирогову якобы пришлось переехать в один из районов Подмосковья.