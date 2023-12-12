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«Деньги присвоили другие люди»: криптовалютчик объяснил, почему не смог вовремя заплатить партнерам из Новосибирска

Мужчина уверяет, что долги образовались из-за непорядочности его партнеров

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Предприниматель Игорь Шестопалов вышел на связь после публикации на НГС статьи про него

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Предприниматель Игорь Шестопалов ответил на обвинения своих партнеров, которые заявили, что бизнесмен перестал выплачивать им дивиденды.

Ранее НГС сообщал, как Сергей Беседин и другие новосибирцы передали Шестопалову крупные суммы денег под высокие проценты, но в какой-то момент перестали получить дивиденды и не смогли вернуть вложенное. Сам Шестопалов, который занимался криптовалютой, уехал из Новосибирска в Сочи. Беседин описал Шестопалова как высокого улыбчивого харизматичного мужчину 40 лет.

Шестопалов вышел на связь с НГС после публикации статьи. В разговоре с журналистом предприниматель объяснил возникшие у него финансовые трудности махинациями своих партнеров.

— Это недобросовестное финансовое поведение моих бывших партнеров. По сути денежные средства были присвоены другими людьми, — заметил Игорь Шестопалов.

Называть конкретные имена упомянутых партнеров предприниматель не стал, обозначив произошедшее «своей проблемой», которую он решает.

— С Сергеем Бесединым мы на связи и решение наших финансовых вопросов происходит в плановом режиме. То есть деньги выплачиваются значительными сумами пусть и с определенной задержкой, — заявил Игорь Шестопалов.

Что касается долга Сеппянину, то его наличие Шестопалов не отрицает и уверяет, что скоро планирует начать его гасить.

— Со всеми инвесторами я на связи, и сейчас в порядке очереди, в порядке возможностей выплата производится. <…> С Алексеем [Сеппяненым] мы будем закрывать в течение декабря. С другими закрытия начались с конца октября, — заметил журналисту Шестопалов.

Предприниматель подчеркнул, что сейчас он гасит долги именно по вложенным суммам, без учета обещанных процентов. А вот числящиеся за ним долги в базе судебных приставов с 2022 года — почти 4 миллиона рублей — Шестопалов объяснил существовавшим тогда сетевым маркетингом. Мужчина уверяет, что в той схеме участники свои деньги получили, но не вернули расписки, сделав его крайним.

В настоящее время, пояснил Шестопалов, он находится в Москве и продолжает заниматься работой в сфере криптовалютных отношений.

В сентябре НГС рассказал, как жительница Новосибирска решила испытать удачу в мире криптовалюты, но осталась должна 400 тысяч.

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