«Деньги присвоили другие люди»: криптовалютчик объяснил, почему не смог вовремя заплатить партнерам из Новосибирска

Ранее НГС сообщал, как Сергей Беседин и другие новосибирцы передали Шестопалову крупные суммы денег под высокие проценты, но в какой-то момент перестали получить дивиденды и не смогли вернуть вложенное. Сам Шестопалов, который занимался криптовалютой, уехал из Новосибирска в Сочи. Беседин описал Шестопалова как высокого улыбчивого харизматичного мужчину 40 лет.

