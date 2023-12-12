«Деньги присвоили другие люди»: криптовалютчик объяснил, почему не смог вовремя заплатить партнерам из Новосибирска

Предприниматель Игорь Шестопалов ответил на обвинения своих партнеров, которые заявили, что бизнесмен перестал выплачивать им дивиденды.
Ранее НГС сообщал, как Сергей Беседин и другие новосибирцы передали Шестопалову крупные суммы денег под высокие проценты, но в какой-то момент перестали получить дивиденды и не смогли вернуть вложенное. Сам Шестопалов, который занимался криптовалютой, уехал из Новосибирска в Сочи. Беседин описал Шестопалова как высокого улыбчивого харизматичного мужчину 40 лет.
Шестопалов вышел на связь с НГС после публикации статьи. В разговоре с журналистом предприниматель объяснил возникшие у него финансовые трудности махинациями своих партнеров.
— Это недобросовестное финансовое поведение моих бывших партнеров. По сути денежные средства были присвоены другими людьми, — заметил Игорь Шестопалов.
Называть конкретные имена упомянутых партнеров предприниматель не стал, обозначив произошедшее «своей проблемой», которую он решает.
— С Сергеем Бесединым мы на связи и решение наших финансовых вопросов происходит в плановом режиме. То есть деньги выплачиваются значительными сумами пусть и с определенной задержкой, — заявил Игорь Шестопалов.
Что касается долга Сеппянину, то его наличие Шестопалов не отрицает и уверяет, что скоро планирует начать его гасить.
— Со всеми инвесторами я на связи, и сейчас в порядке очереди, в порядке возможностей выплата производится. <…> С Алексеем [Сеппяненым] мы будем закрывать в течение декабря. С другими закрытия начались с конца октября, — заметил журналисту Шестопалов.
Предприниматель подчеркнул, что сейчас он гасит долги именно по вложенным суммам, без учета обещанных процентов. А вот числящиеся за ним долги в базе судебных приставов с 2022 года — почти 4 миллиона рублей — Шестопалов объяснил существовавшим тогда сетевым маркетингом. Мужчина уверяет, что в той схеме участники свои деньги получили, но не вернули расписки, сделав его крайним.
В настоящее время, пояснил Шестопалов, он находится в Москве и продолжает заниматься работой в сфере криптовалютных отношений.
В сентябре НГС рассказал, как жительница Новосибирска решила испытать удачу в мире криптовалюты, но осталась должна 400 тысяч.