На защиту арестованного замначальника полиции Новосибирска встал экс-прокурор Коченевского района

О Кузнецове известно, что он родился в 1981 году. В 2004 году он окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». В том же году начал службу в органах прокуратуры: сначала в должности следователя прокуратуры Краснозерского района Новосибирской области, затем Кузнецов перешел в Ордынский межрайонный следственный отдел, затем в Черепановском районе он получил должность замруководителя следственного отдела.