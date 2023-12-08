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На защиту арестованного замначальника полиции Новосибирска встал экс-прокурор Коченевского района

Роман Кузнецов недавно сменил прокурорский китель на деловой костюм адвоката

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Роман Кузнецов занимал должность районного прокурора около 10 лет

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Адвокат Роман Кузнецов выступил в защиту арестованного замначальника УМВД по Новосибирску Александра Захарова, которого обвинили в получении взяток за крышевание нелегального игорного бизнеса. В прошлом адвокат занимал должность прокурора Коченевского района.

Роман Кузнецов появился на процессе об избрании меры пресечения Захарову 7 декабря в Октябрьском районном суде Новосибирска. В результате полицейского, которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от организатора подпольного бизнеса, отправили в СИЗО на время расследования. Комментировать дело своего подзащитного адвокат отказался.

Сегодня бывший прокурор защищает обвиненного в коррупции полицейского

Сегодня бывший прокурор защищает обвиненного в коррупции полицейского

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О Кузнецове известно, что он родился в 1981 году. В 2004 году он окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». В том же году начал службу в органах прокуратуры: сначала в должности следователя прокуратуры Краснозерского района Новосибирской области, затем Кузнецов перешел в Ордынский межрайонный следственный отдел, затем в Черепановском районе он получил должность замруководителя следственного отдела.

В Коченевском районе Роман Кузнецов сначала был заместителем прокурора, а в 2013 году возглавил районную прокуратуру. В том же году его фамилия оказалась в конце списка сотрудников надзорного ведомства, отчитавшихся о доходах: Кузнецов заработал меньше всех — 645 тысяч рублей.

В последний раз Роман Кузнецов появлялся перед журналистами в прокурорской форме в июне 2022 года, когда провел встречу с жителями посёлка Молот, пострадавшими в результате пожара. Тогда районный прокурор поставил под личный контроль рассмотрение жалоб на оказание помощи после бедствия. В июне 2023 года в Коченевском районе был назначен новый прокурор — Анна Островерхова.

Сегодня имя Романа Кузнецова значится в реестре Адвокатской палаты Новосибирской области. Судебным районом для него был определен Октябрьский район Новосибирска.

В ноябре в Новосибирске начали судить бывшего сотрудника прокуратуры, начавшего адвокатскую практику — Наталью Юзжалину. Женщину обвиняют в мошенничестве: она обещала клиентам за деньги влиять на решения судов, но, по версии следствия, обманывала их.

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