На защиту арестованного замначальника полиции Новосибирска встал экс-прокурор Коченевского района

Адвокат Роман Кузнецов выступил в защиту арестованного замначальника УМВД по Новосибирску Александра Захарова, которого обвинили в получении взяток за крышевание нелегального игорного бизнеса. В прошлом адвокат занимал должность прокурора Коченевского района.
Роман Кузнецов появился на процессе об избрании меры пресечения Захарову 7 декабря в Октябрьском районном суде Новосибирска. В результате полицейского, которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере (
О Кузнецове известно, что он родился в 1981 году. В 2004 году он окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». В том же году начал службу в органах прокуратуры: сначала в должности следователя прокуратуры Краснозерского района Новосибирской области, затем Кузнецов перешел в Ордынский межрайонный следственный отдел, затем в Черепановском районе он получил должность замруководителя следственного отдела.
В Коченевском районе Роман Кузнецов сначала был заместителем прокурора, а в 2013 году возглавил районную прокуратуру. В том же году его фамилия оказалась в конце списка сотрудников надзорного ведомства, отчитавшихся о доходах: Кузнецов заработал меньше всех — 645 тысяч рублей.
В последний раз Роман Кузнецов появлялся перед журналистами в прокурорской форме в июне 2022 года, когда провел встречу с жителями посёлка Молот, пострадавшими в результате пожара. Тогда районный прокурор поставил под личный контроль рассмотрение жалоб на оказание помощи после бедствия. В июне 2023 года в Коченевском районе был назначен новый прокурор — Анна Островерхова.
Сегодня имя Романа Кузнецова значится в реестре Адвокатской палаты Новосибирской области. Судебным районом для него был определен Октябрьский район Новосибирска.
В ноябре в Новосибирске начали судить бывшего сотрудника прокуратуры, начавшего адвокатскую практику — Наталью Юзжалину. Женщину обвиняют в мошенничестве: она обещала клиентам за деньги влиять на решения судов, но, по версии следствия, обманывала их.