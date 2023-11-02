Сибиряк пытался уйти от ДПС на арендованной машине: погоня закончилась смертельной аварией и судом

В Новосибирске суд вынес приговор 21-летнему местному жителю по делу о ДТП. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, сибиряк проигнорировал требование ДПС об остановке автомобиля и столкнулся с другой машиной. В результате аварии погиб мужчина.
ДТП произошло ночью 11 сентября прошлого года. Суд установил, что мужчина арендовал в мобильном приложении автомобиль, после чего выехал на площадь Ленина. Водитель направлялся в сторону улицы Максима Горького, когда услышал звуковой сигнал ДПС — сотрудники требовали остановить машину.
— Не выполнив законное требование сотрудников, осужденный свернул на улицы М.Горького, и, двигаясь по встречной полосе по дороге с односторонним движением в сторону проспекта Димитрова со скоростью, превышающей установленное ограничение (131 км/ч), совершил столкновение с автомобилем под управлением потерпевшего, — уточнили в ведомстве.
В результате аварии потерпевший получил множественные повреждения, от которых скончался. По данным пресс-службы ведомства, водитель каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Железнодорожный суд Новосибирска признал виновным сибиряка и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободны в колонии-поселении. Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор суда в законную силу не вступил.
— Осужденный компенсировал моральный вред потерпевшей в сумме 800 тысяч рублей, —уточнили в прокуратуре региона.
Как сообщали в полиции, автоинспекторы следовали за каршеринговой Hyundai Solari. Машина столкнулась с автомобилем KIA Rio напротив дома № 1 по улице Максима Горького. В ДТП пострадал 39-летний мужчина.
В конце октября в новосибирском Академгородке водитель каршеринга врезался в светофор при попытке уйти от ДПС. Авария произошла на перекрестке улиц Арбузова и Российской.