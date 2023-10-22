Младенец погиб после жесточайшего избиения в Кузбассе. Возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, полугодовалый малыш попал в больницу с тяжелым ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами легких и ягодиц и контузией. Ребенка доставили санавиацией в реанимацию кемеровской областной детской клинической больницы. Однако к этому моменту у избитого младенца развился отек головного мозга и врачам не удалось его спасти.