Младенец погиб после жесточайшего избиения в Кузбассе. Возбуждено уголовное дело

Младенец погиб после жесточайшего избиения в Мысках — ребенок был третьим в семье рецидивистов, его не успела забрать опека. Сейчас следователи возбудили уголовное дело. Информацию об этом NGS42.RU подтвердили в пресc-службе СУ СКР по Кемеровской области.
По предварительным данным, полугодовалый малыш попал в больницу с тяжелым ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами легких и ягодиц и контузией. Ребенка доставили санавиацией в реанимацию кемеровской областной детской клинической больницы. Однако к этому моменту у избитого младенца развился отек головного мозга и врачам не удалось его спасти.
В следкоме сообщили, что
В СК уточнили, что ранее отец ребенка был судим за насилие в отношение представителя власти и наркотики, а мать — за неуплату алиментов.
У пары также есть 9 и
Как уточнили NGS42.RU в пресс-службе регионального следкома, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося, расследование продолжается.
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