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Младенец погиб после жесточайшего избиения в Кузбассе. Возбуждено уголовное дело

Ребенок поступил в больницу с тяжелыми травмами, врачам не удалось его спасти

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Следователи возбудили уголовное дело

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Младенец погиб после жесточайшего избиения в Мысках — ребенок был третьим в семье рецидивистов, его не успела забрать опека. Сейчас следователи возбудили уголовное дело. Информацию об этом NGS42.RU подтвердили в пресc-службе СУ СКР по Кемеровской области.

По предварительным данным, полугодовалый малыш попал в больницу с тяжелым ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами легких и ягодиц и контузией. Ребенка доставили санавиацией в реанимацию кемеровской областной детской клинической больницы. Однако к этому моменту у избитого младенца развился отек головного мозга и врачам не удалось его спасти.

В следкоме сообщили, что 31-летняя мать находится в больнице, за ребенком присматривал 36-летний отец. Мужчина утверждает, что не избивал сына, однако не может объяснить правоохранителям, кто причинил травмы младенцу.

В СК уточнили, что ранее отец ребенка был судим за насилие в отношение представителя власти и наркотики, а мать — за неуплату алиментов.

У пары также есть 9 и 11-летние сыновья. Старший находится в детдоме, младший проживает с родственниками, так как мать лишена родительских прав.

Как уточнили NGS42.RU в пресс-службе регионального следкома, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося, расследование продолжается.

В начале октября стало известно, что жителя Новосибирской области обвинили в том, что он пытался убить свою дочь: он ударил ее о спинку дивана.

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