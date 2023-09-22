Суд отказал в пересмотре дела вице-мэра Новосибирска — его обвинили в клевете

На допросе в суде Дмитрий Савельев подчеркнул, что отношения к «Расцветаю» не имеет, а события, которые были изложены в статье, он подзабыл, поскольку последние несколько месяцев находился в зоне проведения СВО. Артем Скатов, участвуя в прениях, заявил, что уголовное дело против него завели «по политическим мотивам».

