Суд отказал в пересмотре дела вице-мэра Новосибирска — его обвинили в клевете

В Новосибирске Дзержинский районный суд сегодня, 22 сентября, рассмотрел апелляционную жалобу по делу вице-мэра Артема Скатов. Приговор оставили без изменений, а в жалобе суд отказал, сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирска.
Артем Скатов признан виновным за клевету (ст. 128.1 УК РФ) в отношении депутата Госдумы РФ Дмитрия Скатова. Считается, что чиновник заказал порочащую публикацию в Telegram о связи парламентария с одной из крупных строительных компаний.
Суд обязал вице-мэра выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении Артема Скатова было возбуждено после публикации статьи «Деньги или власть» в Telegram-канале «Государь». Автор материала обвинил Дмитрия Савельева в подкупе депутатов Горсовета, с помощью которых он якобы шантажирует мэра Новосибирска, а также в связи со строительной компанией «Расцветай». Во время следствия и судебных разбирательств Артема Скатова несколько раз отстраняли от должности вице-мэра, однако ему всякий раз удавалось оспорить решение мирового суда.
На допросе в суде Дмитрий Савельев подчеркнул, что отношения к «Расцветаю» не имеет, а события, которые были изложены в статье, он подзабыл, поскольку последние несколько месяцев находился в зоне проведения СВО. Артем Скатов, участвуя в прениях, заявил, что уголовное дело против него завели «по политическим мотивам».