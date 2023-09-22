freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 96.08
eur 102.36
СрочноНовосибирцев предупредили о ветре скоростью 25 м/с
Все новости
Все новости

Суд отказал в пересмотре дела вице-мэра Новосибирска — его обвинили в клевете

Артем Скатов должен выплатить 30 тысяч рублей

5

В последнем слове Артем Скатов просил его оправдать

Поделиться

В Новосибирске Дзержинский районный суд сегодня, 22 сентября, рассмотрел апелляционную жалобу по делу вице-мэра Артема Скатов. Приговор оставили без изменений, а в жалобе суд отказал, сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирска.

Артем Скатов признан виновным за клевету (ст. 128.1 УК РФ) в отношении депутата Госдумы РФ Дмитрия Скатова. Считается, что чиновник заказал порочащую публикацию в Telegram о связи парламентария с одной из крупных строительных компаний.

Суд обязал вице-мэра выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Артема Скатова было возбуждено после публикации статьи «Деньги или власть» в Telegram-канале «Государь». Автор материала обвинил Дмитрия Савельева в подкупе депутатов Горсовета, с помощью которых он якобы шантажирует мэра Новосибирска, а также в связи со строительной компанией «Расцветай». Во время следствия и судебных разбирательств Артема Скатова несколько раз отстраняли от должности вице-мэра, однако ему всякий раз удавалось оспорить решение мирового суда.

На допросе в суде Дмитрий Савельев подчеркнул, что отношения к «Расцветаю» не имеет, а события, которые были изложены в статье, он подзабыл, поскольку последние несколько месяцев находился в зоне проведения СВО. Артем Скатов, участвуя в прениях, заявил, что уголовное дело против него завели «по политическим мотивам».

По теме

АпелляцияСудМэрияДепутат
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter