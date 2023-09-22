Актер из «Реальных пацанов», осужденный за убийство 19-летней студентки Высшей школы экономики, оказался на СВО

В апреле 2021 года наши коллеги из 59.RU были в колонии, встретились с Александром Килиным и взяли у него интервью. Он по-прежнему не признавал вину, но смирился с наказанием. Спустя время Александр сыграл Раскольникова в спектакле, который поставили в колонии, мы публиковали видео с этого представления.

