Актер из «Реальных пацанов», осужденный за убийство 19-летней студентки Высшей школы экономики, оказался на СВО

Александр Килин, актер, сыгравший в фильме «Географ глобус пропил» (16+) и в эпизодах сериала «Реальные пацаны» (16+) и осужденный за убийство девушки восемь лет назад, находится на СВО. Он опубликовал снимки с места службы.
31 августа 2014 года в микрорайоне Садовом произошла трагедия: недалеко от своего дома была жестоко убита 19-летняя студентка Высшей школы экономики. По данным следствия, ее изнасиловали и убили, двенадцать раз ударив по голове камнем. В преступлении обвинили пермского актера Александра Килина — именно его видели последним с погибшей. Молодой человек отрицал свою вину, но его приговорили к 18 годам лишения свободы. Это был резонансный случай, его обсуждали в СМИ и активно комментировали: одни верили в правоту следствия, другие сомневались.
С 2015 года Александр находился в исправительной колонии
В июле 2023 года Александр опубликовал снимки из зоны СВО с товарищами по службе, а в конце августа — селфи в камуфляже и бронежилете. Близкие в комментариях поддерживают молодого человека: пишут, что любят.
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По данным 59.RU, Александр Килин действительно находится на военной службе, пошел добровольцем и сейчас лежит с ранением в госпитале. У молодого человека практически пропал слух — лопнули обе перепонки.
В апреле 2021 года наши коллеги из 59.RU были в колонии, встретились с Александром Килиным и взяли у него интервью. Он по-прежнему не признавал вину, но смирился с наказанием. Спустя время Александр сыграл Раскольникова в спектакле, который поставили в колонии, мы публиковали видео с этого представления.