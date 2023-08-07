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Глава СК России Бастрыкин заинтересовался случаем с избиением девочки в Новосибирске

Ему доложат о результатах проверки

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Местные жители утверждают, что мама выпускает ребенка поздно гулять

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по поводу матери маленькой девочки, которая ударила ребенка в лифте в одном из домов Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

— В СМИ сообщается, что неравнодушные жители Новосибирска призвали общественность и компетентные органы обратить внимание на жестокое обращение с маленькой девочкой. По утверждениям граждан, местная жительница на длительное время оставляет своих малолетних детей дома и систематически применяет насилие в отношении своей дочери, — сообщили в пресс-службе СК России.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент произошел в Калининском районе

Видео: «АСТ-54«/ «ВКонтакте»

Следственный комитет Новосибирска организовал проверку после публикации видео на выходных, 6 августа.

Жителям Новосибирска стало известно об инциденте после публикации 5 августа в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Там появилось видео, на котором женщина бьет ребенка по голове. Как указано в посте, сибирячка также отпускает гулять девочку одну слишком поздно.

Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после публикаций в СМИ информации об избиении подростка на игровой площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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