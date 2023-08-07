Глава СК России Бастрыкин заинтересовался случаем с избиением девочки в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по поводу матери маленькой девочки, которая ударила ребенка в лифте в одном из домов Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.
— В СМИ сообщается, что неравнодушные жители Новосибирска призвали общественность и компетентные органы обратить внимание на жестокое обращение с маленькой девочкой. По утверждениям граждан, местная жительница на длительное время оставляет своих малолетних детей дома и систематически применяет насилие в отношении своей дочери, — сообщили в пресс-службе СК России.
Следственный комитет Новосибирска организовал проверку после публикации видео на выходных,
Жителям Новосибирска стало известно об инциденте после публикации
Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после публикаций в СМИ информации об избиении подростка на игровой площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.