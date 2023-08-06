13 лет поисков: подробности таинственного исчезновения 15-летней Натальи Матюхиной — видеоистория

В 2010 году в селе Яркуль Усть-Таркского района Новосибирской области при странных обстоятельствах пропала
Расследование то прекращалось, то возобновлялось. Весной 2023 года следователи снова вернулись к делу, 27 июля задержали троих подозреваемых — бывших сотрудников Усть-Таркского отдела полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, а также действующего начальника участковых ПДН Александра Кунца.
— Сплетни были, и якобы кровь была в машине у них. И Кудрявцев сразу, как всё случилось, уволился, и тут сразу Бартоломей, кутерьма была, — рассказала журналистам НГС жительница села. — Кунц работал, но, говорят, он их прикрывал — их же подозревали еще тогда.
Максима Кудрявцева обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (
Мы собрали факты и рассказы жителей — в этом видео смотрите историю исчезновения и поисков Наташи Матюхиной. Подробности читайте в репортаже Настасьи Медведевой из села Яркуль.