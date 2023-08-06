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Убийство в селе Яркуль

13 лет поисков: подробности таинственного исчезновения 15-летней Натальи Матюхиной — видеоистория

Что произошло в тот вечер и кого подозревают в пропаже девочки

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Родные Наташи даже обращались на программу «Жди меня»

Видео: Антон Дигаев, Настасья Медведева, Анна Богданова

В 2010 году в селе Яркуль Усть-Таркского района Новосибирской области при странных обстоятельствах пропала 15-летняя Наташа Матюхина. Тогда было достаточно подозреваемых в причастности к исчезновению девочки, но никого не обвиняли. В этом видео учительница Наташи рассказывает о том, как проходили поиски, и отвечает на вопрос о том, была ли там любовная история. В селе Яркуль журналисты поговорили и с отцом девочки Владимиром Матюхиным — родители до сих пор надеются увидеть дочь живой.

Расследование то прекращалось, то возобновлялось. Весной 2023 года следователи снова вернулись к делу, 27 июля задержали троих подозреваемых — бывших сотрудников Усть-Таркского отдела полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, а также действующего начальника участковых ПДН Александра Кунца.

— Сплетни были, и якобы кровь была в машине у них. И Кудрявцев сразу, как всё случилось, уволился, и тут сразу Бартоломей, кутерьма была, — рассказала журналистам НГС жительница села. — Кунц работал, но, говорят, он их прикрывал — их же подозревали еще тогда.

Максима Кудрявцева обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Также Кудрявцеву и Евгению Бартоломею предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). И уже всех троих — Кудрявцева, Бартоломея и Александра Кунца следователи обвиняют в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (п. п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Мы собрали факты и рассказы жителей — в этом видео смотрите историю исчезновения и поисков Наташи Матюхиной. Подробности читайте в репортаже Настасьи Медведевой из села Яркуль.

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