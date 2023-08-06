13 лет поисков: подробности таинственного исчезновения 15-летней Натальи Матюхиной — видеоистория

В 2010 году в селе Яркуль Усть-Таркского района Новосибирской области при странных обстоятельствах пропала 15-летняя Наташа Матюхина. Тогда было достаточно подозреваемых в причастности к исчезновению девочки, но никого не обвиняли. В этом видео учительница Наташи рассказывает о том, как проходили поиски, и отвечает на вопрос о том, была ли там любовная история. В селе Яркуль журналисты поговорили и с отцом девочки Владимиром Матюхиным — родители до сих пор надеются увидеть дочь живой.