19-летний новосибирец на шесть лет отправится в колонию строгого режима — он готовился к госизмене

— Курский областной суд рассматривал уголовное дело по обвинению 19-летнего жителя г. Новосибирска в совершении преступлений, предусмотренных: ч.1 ст.30, ст.275 УК РФ — приготовление к государственной измене, т.е. совершенный гражданином РФ переход на сторону противника, не доведенный до конца по независящим от него обстоятельствам; ч.3 ст.30, ч.1 ст. 322 УК РФ — покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, — сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы.

