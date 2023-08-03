19-летний новосибирец на шесть лет отправится в колонию строгого режима — он готовился к госизмене

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Новосибирска. Как сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, сибиряка обвинили в совершении преступлений по двум статьям, в том числе о приготовлении к госизмене.
В сообщении указано, что приговор вынес Курский областной суд. Уголовное дело рассматривалось коллегиальным составом суда на закрытом заседании.
— Курский областной суд рассматривал уголовное дело по обвинению 19-летнего жителя г. Новосибирска в совершении преступлений, предусмотренных: ч.1 ст.30, ст.275 УК РФ — приготовление к государственной измене, т.е. совершенный гражданином РФ переход на сторону противника, не доведенный до конца по независящим от него обстоятельствам; ч.3 ст.30, ч.1 ст. 322 УК РФ — покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, — сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы.
В результате суд признал сибиряка виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Указано, что предварительное следствие по делу осуществляло УФСБ России по Курской области.
В середине мая стало известно об аресте новосибирского физика Валерия Звегинцева. Известно, что ему предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».