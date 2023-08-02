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Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Новосибирской области

Их задержали спустя пару часов после исчезновения

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О пропаже мужчин стало известно во время переклички

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В Новосибирской области в Куйбышеве двое заключенных сбежали из колонии поселения №12. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

— 2 августа в ходе плановой проверки осужденных на участке колонии-поселении при исправительной колонии №12 было выявлено отсутствие двоих осужденных, — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе ведомства уточнили, что заключенных задержали спустя пару часов после побега.

Telegram-канал SHOT сообщает, что для поиска заключенных сотрудники ГУФСИН использовали дрон. Подтвердить эту информацию у ГУФСИН не удалось.

Ранее Новосибирский областной суд отменил приговор двоим мужчинам, которые летом 2021 года совершили побег из ФКУ ИК-8. Александр Горлов и Виталий Козлов были осуждены за кражу и отбывали наказание в исправительной колонии № 8. 12 июля 2021 года они сбежали. Мужчин поймали только через два месяца в Тюменской области.

Колония-поселениеСбежали заключенныеНовосибирская область
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