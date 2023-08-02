Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Новосибирской области

В Новосибирской области в Куйбышеве двое заключенных сбежали из колонии поселения №12. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.
— 2 августа в ходе плановой проверки осужденных на участке колонии-поселении при исправительной колонии №12 было выявлено отсутствие двоих осужденных, — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе ведомства уточнили, что заключенных задержали спустя пару часов после побега.
Telegram-канал SHOT сообщает, что для поиска заключенных сотрудники ГУФСИН использовали дрон. Подтвердить эту информацию у ГУФСИН не удалось.
Ранее Новосибирский областной суд отменил приговор двоим мужчинам, которые летом 2021 года совершили побег из ФКУ ИК-8. Александр Горлов и Виталий Козлов были осуждены за кражу и отбывали наказание в исправительной колонии № 8. 12 июля 2021 года они сбежали. Мужчин поймали только через два месяца в Тюменской области.