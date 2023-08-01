После отключений воды в Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности — что за это грозит

Сотрудники Ордынской прокуратуры изучили проблемы с водоснабжением в начале лета, и пришли к выводу, что виноватыми в них могут быть чиновники:



— Проверкой выявлено некачественное, несвоевременное и непостоянное оказание услуг населению по водоснабжению, в частности, допущены нарушения при строительстве комплекса сооружений очистки подземных вод с накопительными резервуарами. Материал направлен в следственный отдел, по результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность, — рассказали в прокуратуре.