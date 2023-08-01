После отключений воды в Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности — что за это грозит

Уголовное дело о халатности после июньских отключений воды в Ордынском возбудили следователи межрайонного СК. Об этом рассказали 1 августа в прокуратуре Новосибирской области.
Сотрудники Ордынской прокуратуры изучили проблемы с водоснабжением в начале лета, и пришли к выводу, что виноватыми в них могут быть чиновники:
— Проверкой выявлено некачественное, несвоевременное и непостоянное оказание услуг населению по водоснабжению, в частности, допущены нарушения при строительстве комплекса сооружений очистки подземных вод с накопительными резервуарами. Материал направлен в следственный отдел, по результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность, — рассказали в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает наказание для должностных лиц в виде штрафа до 120 тысяч рублей, год исправительных работ или арест на срок до 3 месяцев.
Ход расследования дела будет контролировать прокурор, добавили в надзорном ведомстве.
Проблемы с водоснабжением начались в Новосибирской области в начале июня, когда в регион пришла аномальная жара. Чиновники заявляли, что во всем виноваты дачники, которые поливают огороды и наполняют бассейны. Между тем сами чиновники тоже расходовали дефицитную воду довольно странным образом: например в Чулыме, по словам местных жителей, в разгар засухи поливали площадь возле городской администрации.