В кране нет воды, но моют улицы: как переживают проблему с водой в столетнем селе — видео

— Я живу в центре, в частном доме. На моей улице вообще ни одной колонки нет, я даже физически не могу воды набрать. Ближайшая колонка — через две улицы от меня, — рассказывала журналистам местная жительница Екатерина Толбанова. — У меня маленькие ребятишки, 3 года и 9 лет. Бужу их в два часа ночи, чтобы помыться!

