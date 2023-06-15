В кране нет воды, но моют улицы: как переживают проблему с водой в столетнем селе — видео

Жители города Чулым, центра одноименного района, пожаловались на то, что больше недели сидят без воды, а городская администрация призывает их ждать дождей. При этом, по словам людей, центральную площадь города поливают из спецмашин.
— Я живу в центре, в частном доме. На моей улице вообще ни одной колонки нет, я даже физически не могу воды набрать. Ближайшая колонка — через две улицы от меня, — рассказывала журналистам местная жительница Екатерина Толбанова. — У меня маленькие ребятишки, 3 года и 9 лет. Бужу их в два часа ночи, чтобы помыться!
Для чулымцев был организован график подвоза воды, но жидкость оказалась технической, с осадком и запахом бензина.
8 июня 2023 года журналисты НГС побывали в райцентре и выслушали, как люди справляются с проблемами, но и спустя неделю ситуация с водой в Чулыме не изменилась.
Ранее о причинах проблем с водой высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он заявил, что дело не в уходе грунтовых вод, а в их повышенном разборе.