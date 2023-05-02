Битва за дом. Как судимый экс-полицейский и участник странных ДТП делят скандальный долгострой из «Битвы экстрасенсов»

Войны управляющих компаний стали уже обыденностью: дома захватывают, чтобы зарабатывать на ЖКХ, да еще рассказывать, какая это невыгодная сфера. В ход идет всё: «свои» собственники, имитация выборов, подделка подписей, протоколов собраний… Те, кто должен за этим следить и пресекать, почему-то не видят нарушений, даже когда вскрываются неопровержимые доказательства. Честные жильцы потом годами доказывают в судах, что они не выбирали эту УК. А пока идут тяжбы, аферисты «руководят» домом. Корреспондент НГС Илья Калинин написал много материалов про «коммунальные» войны, но, пожалуй, ни один из них не был настолько запутанным. В истории дома на Фрунзе, 71/1, кажется, все участники конфликта заботятся исключительно о своих интересах, а не о благополучии обычных жителей.
Февральское собрание в авто
Дом на Фрунзе, 71/1 в прошлом — долгострой, он печально известен на всю страну из-за попадания в передачу «Битва экстрасенсов» с суицидом подростков. Ранее
Один из жильцов дома — Денис Сидоренко — решил сменить управляющую компанию, так как «Деметра» работает якобы только в своих интересах и по сути в интересах застройщика Дениса Плотникова, и начал рассказывать в общедомовом чате о новой УК. Сидоренко предлагал поменять «Деметру» на «УКЖХ Октябрьского района», которая относится к известному московскому холдингу «Мой коммунальный стандарт».
ООО «Деметра» образовано в мае 2019 года. Директор — Валерия Ахременко. Единственный учредитель — Алена Есикова. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 4,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 570 тысяч рублей. ООО «УКЖХ Октябрьского района» образовано в июле 2019 года. Управляющая компания — ЗАО «Мой коммунальный стандарт». Единственный учредитель — АО «Лифтремонт». Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 877,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,9 миллиона рублей.
Бывший управляющий ТСН и главный инженер УК «Деметра» Виталий Ясашин от имени жильцов утверждает, что никаких положенных по закону процедур соблюдено не было, а собрание по попытке смены УК выглядело так: в припаркованной у дома машине Сидоренко он сам, его жена и кто-то еще заполняли протоколы. Всё это очевидцы (были это жители дома или люди Ясашина, редакции НГС неизвестно) сняли на видео.
— Он (Сидоренко. — Прим. ред.) с женой сидит рисует [протоколы собрания] и кто-то еще — на заднем сидении. Машина тонированная — мы не разглядели. Всё сняли на видео. А те поняли, что их застали врасплох, и не знали, как реагировать. На вопрос, что они тут делают, Сидоренко что-то вякнул, и они уехали, — рассказал Виталий Ясашин.
Через несколько дней после этого случая в доме появились две посторонние женщины, которые в натянутых капюшонах и медицинских масках, скрывающих лица, ходили по квартирам и собирали подписи в поддержку «УКЖХ Октябрьская». Запустил их в подъезд — это было видно по камере — сам Сидоренко. Жильцы всполошились и прогнали незнакомок из подъезда, пригрозив полицией.
Корреспондент НГС попросил прокомментировать ситуацию директора компании «УКЖХ Октябрьского района» Александра Морокина.
— На сегодняшний момент мне никаких протоколов не поступало. А что собственник этого многоквартирного дома проявил инициативу для осуществления перехода — мне это известно. Но там же инициатор мероприятий — собственник, он объявляет собрание и раздает бюллетени. Потом получает их и приносит в ГЖИ, — открестился от произошедших событий Морокин.
Правда, сам Сидоренко в разговоре с корреспондентом НГС дважды назвал девушек, собиравших подписи, сотрудниками УК, в чью пользу он пытался провести собрание. Это противоречило заявлению директора «УКЖХ Октябрьского района» о непричастности его УК к этой истории.
Позже в разговоре с корреспондентом НГС, объясняя эпизод с машиной, Денис Сидоренко сказал, что так проходило очное собрание и собственники заполняли свои бюллетени.
— В машине был обычный бюллетень. Там сидел собственник и голосовал. Это была очная часть. На очной части проголосовали четыре собственника. <…> У меня этих бюллетеней нет уже, — ответил Сидоренко, но так и не смог объяснить, где сейчас эти документы.
После этих событий жители написали жалобы о попытке захвата дома компанией из холдинга МКС. Письма направлены в прокуратуру, ГЖИ, правительство Новосибирской области, Госдуму и в Администрацию Президента России. Копии писем в распоряжении НГС имеются.
Что говорят в УК «Деметра»
Натянутые отношения между жильцами Денисом Сидоренко с супругой Екатериной Сыромятниковой и местной УК «Деметра» возникли давно. Сидоренко с Сыромятниковой не платят «коммуналку» — ту часть, которая касается оплаты работы управляющей компании, а Сидоренко, уверяют в «Деметре», еще и пишет жалобы в разные инстанции по разным поводам.
— Когда заехал этот житель, он начал писать жалобы. Например, в прошлом году у нас было 196 проверок ГЖИ. Значительных нарушений не выявлено — по мелочам. Например, акты выполненных работ выложены на сайте с опозданием дней в пять и тому подобное, — говорит Виталий Ясашин.
Он замечает, что Сидоренко по одной из своих жалоб добился демонтажа шлагбаума на парковке у дома, которая была бесплатной для жильцов, но платной для чужих. Шлагбаум обслуживал бывший застройщик — он же получал за это деньги. А так как находился механизм действительно на муниципальной земле, то и был демонтирован.
— Теперь у нас тут всё открыто — заезжай кто хочет. Сейчас жильцы мне говорят, мол, давайте сами поставим шлагбаум. Я им отвечаю, что можно, но надо брать землю в аренду у муниципалитета и денег собирать — 350–370 тысяч. А как потом еще контролировать въезд своих и чужих? — задается вопросом Ясашин.
Заплатить штраф пришлось также госпожнадзору за то, что в подъезде организовали закрытое помещение для детских колясок — не положено по правилам. Ясашин говорит, что это тоже случилось в результате жалобы Сидоренко. А еще, рассказывает главный инженер, жилец срывает информационные объявления УК со стенда в подъезде, что зафиксировано камерой наблюдения.
— На сегодня квартира Сидоренко должна порядка 200 тысяч рублей. В этой сумме — и пеня за большой период, и госпошлина по судам. Долги начали копиться еще перед ТСН. Там долги были и перед ресурсниками. А потом копились долги перед УК — за содержание общего имущества, обслуживание собственной подстанции, за охрану, лифты... <…> Начиная с 1 мая 2021 года по настоящее время данный гражданин и его супруга не производят оплату, являются злостными неплательщиками. И по ним идут судебные разбирательства. Более того, на сегодняшний день исполнены обеспечительные меры на их счета на 101 тысячу 666 рублей 42 копейки, — уточнила юрист ООО «Деметра» Ольга Диулина.
В подтверждение своих слов юрист предоставила корреспонденту НГС копии судебных решений, приказов и исполнительного листа на различные суммы долга, который числится за квартирой.
Что говорит Денис Сидоренко
В разговоре с корреспондентом НГС Денис Сидоренко не отрицает своих долгов и частых жалоб в разные инстанции на нарушения в доме, которые, по его мнению, происходят давно. Правда, по поводу своих долгов перед коммунальщиками мужчина утверждает, что должен чуть больше 100 тысяч, и то уже большую часть из этой суммы забрали приставы.
— У меня нет долгов на 200 тысяч. Перед управляющей компанией у меня тысяч 20 долг, а перед ТСН — я уже отдал приставам это всё давно — там около 100 тысяч было. Но мы судимся по этим деньгам, — возмутился Сидоренко.
Как мужчина сам объяснил, он не платил ТСН и УК, потому что «в доме ничего не делается, а деньги воруются».
Рассуждая о деньгах, которые жильцы дома не получают, а могли бы, Денис Сидоренко рассказывает, например, о шлагбауме с платной парковкой, доход от которой шел в пользу бывшего застройщика Дениса Плотникова и его родственников. Правда, обвинение в том, что это он был причиной демонтажа, отвергает. Говорит, проверяющие приезжали по другому поводу, а заодно обнаружили и это нарушение.
Еще один объект, где, по мнению Сидоренко, воруют деньги, это
Виталий Ясашин договор на аренду экрана не отрицает. Он объясняет, откуда такие условия и чем они мотивированы.
— Это решение — за сколько сдавать — утверждено жильцами. Экран висит на коммерческой территории, а не на жилой зоне, и перекрывает окна коммерческих организаций. Я предлагал перевесить, но жильцы не согласились, говорят, солнце будет перекрывать. К тому же этот медиафасад — не наш, а одного из коммерсантов. За свет отдельно платят, а за аренду — как приняли решение. Протокол голосования есть, и это было еще до моего прихода в ТСН, — объяснил журналисту Ясашин.
Главный инженер УК добавил, что медиафасад дает возможность получать деньги владельцам экрана и компенсировать дискомфорт тем организациям, чьи окна он перекрывает.
Сожженная машина и суды по страховкам
По мнению Дениса Сидоренко, происходящие нарушения в доме связаны с бывшим застройщиком дома ООО СК «СВС» и бывшим депутатом горсовета Денисом Плотниковым, которому якобы принадлежит большинство коммерческих площадей в доме, принадлежала демонтированная парковка и другие активы.
ООО СК «СВС» — образовано в декабре 2009 года. Генеральный директор — Максим Васильевич Плотников, единственный учредитель — Денис Васильевич Плотников. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 557,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,5 миллиона рублей
Денис Сидоренко говорит, что его деятельность по разоблачению и жалобам привела к тому, что в начале 2022 года сожгли его «Мазду». А на него и его супругу нападали неизвестные. По факту поджога возбуждено уголовное дело, расследование еще не закончено. На видео с камер наблюдения, которое УК «Деметра» предоставила следствию, видно, как два человека в масках и капюшонах подходят к машине, что-то выливают из бутылки, поджигают и убегают.
Сидоренко считает, что машину за его постоянные жалобы сжег Ясашин. Житель дома об этом говорит во время общения с корреспондентом НГС, уточняя также, что Ясашин в марте 2022 года осужден за самоуправство.
Но надо заметить, ни к какому заключению следствие еще не пришло. У Виталия Ясашина на этот счет две версии: либо авто сожгли с целью получить страховку, либо кто-то отомстил Сидоренко, но за другое.
— Я сам бывший сотрудник (подполковник МВД. — Прим. ред.), сейчас на пенсии. И у меня была информация, что этот человек, возможно, связан с автоподставами. У него несколько машин. Со сгоревшей — четыре. И периодически бьет... Посмотрели с юристом по судам, там очень много судебных процессов, где он (Сидоренко. — Прим. ред.) являлся пострадавшим. И суммы кругленькие проходят. <…> Мне он рассказывал, что он — юрист и якобы помогает автоподставщикам. А потом я навожу справки: у него жена работает в «АльфаСтраховании» юристом. <…> В прошлом году всю информацию, которую по нему накопал, я передал в компетентные органы, — рассказал журналисту Ясашин и предоставил несколько дел по авариям, которые рассматривались в суде Центрального района и где фигурировал в качестве пострадавшего Денис Сидоренко.
Сидоренко действительно выигрывал в судах споры со страховыми компаниями и получал разные компенсации: по тем делам, которые изучил журналист, от 56 тысяч до 112 тысяч рублей. На заседаниях интересы Сидоренко представляла его жена Екатерина Сыромятникова.
Его супруга на вопрос журналиста, часто ли ее муж попадал в аварии, ответила, что это было один раз. После упоминания про судебные заседания по авариям мужа, в которых она принимала участие, женщина заметила, что не может помнить всё происходившее несколько лет назад. Информацию о своей работе юристом в «АльфаСтраховании» она подтвердила. Работает ли сам Сидоренко и кем, мужчина сообщить отказался.
На просьбу прокомментировать подозрение в автоподставах Сидоренко пригрозил журналисту НГС проблемами в случае публикации с обвинением его в этом. Он добавил, что предположения его противников об автоподставах — не верны, а что его машины регулярно бились и он получал хорошие выплаты от страховых компаний, это — совпадение. «Это всё вранье», — заметил по поводу озвученного в свой адрес Денис Сидоренко.
Кто такой Виталий Ясашин
По поводу упоминания о его судимости Ясашин отметил, что действительно был судим по статье 330 УК РФ (самоуправство), когда однажды пришел к должникам, которые не вернули деньги, и «наставил лещей». Был, говорит, условный срок, который погашен.
Вместе с тем, как следует из апелляционного определения Новосибирского областного суда от 14 марта 2022 года, Ясашин не просто «наставил лещей» — он был заместителем начальника полиции, а занимался тем, что выбивал деньги у владельцев магазина одежды в Железнодорожном районе. Якобы до 2020 года он занял двум братьям, выходцам из стран ближнего зарубежья,
«Согласно показаниями свидетеля, согласно которым он работает в должности начальника отдела по борьбе с этническими преступными группами УУР <данные изъяты>. Он встречался с <данные изъяты>. и <данные изъяты>. Они ему рассказали о том, что занимали у сотрудника полиции —
Приговором Железнодорожного районного суда Ясашин в ноябре 2021 года был осужден за самоуправство с применением насилия к двум годам лишения свободы условно. Однако областной суд счел отягчающим обстоятельством тот факт, что Ясашин был действующим полицейским, и усилил наказание до двух лет двух месяцев условного срока.
В середине апреля НГС рассказал историю, как жильцы дома по Фабричной, 22 уже не один год пытаются избавиться от управляющей компании. Ситуация кажется заколдованной: только жильцы переизберут УК на другую, как тут же появляется документ, что к ним снова вернулась прежняя компания.