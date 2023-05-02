Битва за дом. Как судимый экс-полицейский и участник странных ДТП делят скандальный долгострой из «Битвы экстрасенсов»

— У меня нет долгов на 200 тысяч. Перед управляющей компанией у меня тысяч 20 долг, а перед ТСН — я уже отдал приставам это всё давно — там около 100 тысяч было. Но мы судимся по этим деньгам, — возмутился Сидоренко.



Как мужчина сам объяснил, он не платил ТСН и УК, потому что «в доме ничего не делается, а деньги воруются».



Рассуждая о деньгах, которые жильцы дома не получают, а могли бы, Денис Сидоренко рассказывает, например, о шлагбауме с платной парковкой, доход от которой шел в пользу бывшего застройщика Дениса Плотникова и его родственников. Правда, обвинение в том, что это он был причиной демонтажа, отвергает. Говорит, проверяющие приезжали по другому поводу, а заодно обнаружили и это нарушение.

