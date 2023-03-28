СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 76.57
eur 82.29
Тема дняУвольнение главврача после прокурорской проверки
Все новости
Все новости

Потасовка в «Ярче»: подравшийся с полицейскими сибиряк попал под два уголовных дела

Мужчину отправили в спецприемник

1 215

Задержанному новосибирцу грозит срок в колонии

Поделиться

В отношении новосибирца, который вечером 27 марта напал на полицейских в магазине «Ярче», возбудили сразу два уголовных дела, а также составили протокол об административном правонарушении. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как рассказали в полиции, когда сотрудники ППС приехали на место, дебошир матерился и размахивал руками, а на требования успокоиться не реагировал. Тогда полицейские решили остановить его силой, и мужчина вступил с ними в драку. Инцидент сняли на видео очевидцы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

— После этого в соответствии с требованиями закона «О полиции» полицейские применили к мужчине физическую силу и спецсредства. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 48-летний гражданин, ранее судимый за разбой и хранение наркотических средств, — рассказали в ведомстве.

После этого в отношении сибиряка составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Дебошира отправили в спецприемник.

Полицейский не пострадал и вернулся на маршрут патрулирования. Помощь врачей ему не понадобилась.

Следователи СК возбудили в отношении мужчины уголовные дела по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия к представителю власти и оскорбление представителя власти). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о том, что нетрезвый житель поселка Октябрьский открыл огонь по полицейским, которые пришли его задерживать. До этого он стрелял из окна по прохожим.

По теме

Нападение на полицейскихДракаПрименение насилия в отношении представителя властиОскорбление представителя властиУголовное делоПолиция НовосибирскаСУ СКР по НСО
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter