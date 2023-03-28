Потасовка в «Ярче»: подравшийся с полицейскими сибиряк попал под два уголовных дела

В отношении новосибирца, который вечером 27 марта напал на полицейских в магазине «Ярче», возбудили сразу два уголовных дела, а также составили протокол об административном правонарушении. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как рассказали в полиции, когда сотрудники ППС приехали на место, дебошир матерился и размахивал руками, а на требования успокоиться не реагировал. Тогда полицейские решили остановить его силой, и мужчина вступил с ними в драку. Инцидент сняли на видео очевидцы.
— После этого в соответствии с требованиями закона «О полиции» полицейские применили к мужчине физическую силу и спецсредства. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался
После этого в отношении сибиряка составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Дебошира отправили в спецприемник.
Полицейский не пострадал и вернулся на маршрут патрулирования. Помощь врачей ему не понадобилась.
Следователи СК возбудили в отношении мужчины уголовные дела по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия к представителю власти и оскорбление представителя власти). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее НГС писал о том, что нетрезвый житель поселка Октябрьский открыл огонь по полицейским, которые пришли его задерживать. До этого он стрелял из окна по прохожим.